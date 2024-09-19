19 сентября 2024

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали школу на Сортировке. Видео

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Поезд Победы. Тюмень , значки, рюкзак, школьники, молодежь
Причина эвакуации неизвестна (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 20 сентября на Старой Сортировке срочно эвакуировали учеников школы №122. Об этом рассказал очевидец.

«Школу №122 эвакуировали. Причина неизвестна», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова очевидца. В комментариях под постом пользователи утверждают, что это учебная тревога, которая сейчас проводится во всех образовательных учреждениях города.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге утром 20 сентября на Старой Сортировке срочно эвакуировали учеников школы №122. Об этом рассказал очевидец. «Школу №122 эвакуировали. Причина неизвестна», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова очевидца. В комментариях под постом пользователи утверждают, что это учебная тревога, которая сейчас проводится во всех образовательных учреждениях города. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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