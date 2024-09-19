Причина эвакуации неизвестна (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 20 сентября на Старой Сортировке срочно эвакуировали учеников школы №122. Об этом рассказал очевидец.
«Школу №122 эвакуировали. Причина неизвестна», — передает telegram-канал «Безумный Екб» слова очевидца. В комментариях под постом пользователи утверждают, что это учебная тревога, которая сейчас проводится во всех образовательных учреждениях города.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в департамент образования Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!