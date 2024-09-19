Синоптики прогнозируют в Челябинске холодные и дождливые выходные. Небольшие осадки ожидаются 21 и 22 сентября. В воскресенье температура воздуха понизится до пяти градусов тепла, сообщают на сайте «Яндекс Погода».
«В субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября в Челябинске температура воздуха днем достигнет 15 градусов. Ночные температуры опустятся до пяти градусов. Дождь будет идти на протяжении двух дней», — отмечают синоптики.
Дожди продолжаться и 23 сентября. В понедельник днем ожидается — +15, а к вечеру температура упадет до — 7. Ветер будет достигать 8,6 метров в секунду.
Региональный гидрометцентр сообщил, что в Челябинской области ночные заморозки продлятся. Температура будет опускаться до минус трех градусов.
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