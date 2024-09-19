19 сентября 2024

Выходные в Челябинске будут дождливые. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дожди ожидаются и после выходных
Дожди ожидаются и после выходных Фото:

Синоптики прогнозируют в Челябинске холодные и дождливые выходные. Небольшие осадки ожидаются 21 и 22 сентября. В воскресенье температура воздуха понизится до пяти градусов тепла, сообщают на сайте «Яндекс Погода».

«В субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября в Челябинске температура воздуха днем достигнет 15 градусов. Ночные температуры опустятся до пяти градусов. Дождь будет идти на протяжении двух дней», — отмечают синоптики.

Дожди продолжаться и 23 сентября. В понедельник днем ожидается — +15, а к вечеру температура упадет до — 7. Ветер будет достигать 8,6 метров в секунду.

Региональный гидрометцентр сообщил, что в Челябинской области ночные заморозки продлятся. Температура будет опускаться до минус трех градусов.

Дожди прогнозируются утром и днем
Дожди прогнозируются утром и днем
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Синоптики прогнозируют в Челябинске холодные и дождливые выходные. Небольшие осадки ожидаются 21 и 22 сентября. В воскресенье температура воздуха понизится до пяти градусов тепла, сообщают на сайте «Яндекс Погода». «В субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября в Челябинске температура воздуха днем достигнет 15 градусов. Ночные температуры опустятся до пяти градусов. Дождь будет идти на протяжении двух дней», — отмечают синоптики. Дожди продолжаться и 23 сентября. В понедельник днем ожидается — +15, а к вечеру температура упадет до — 7. Ветер будет достигать 8,6 метров в секунду. Региональный гидрометцентр сообщил, что в Челябинской области ночные заморозки продлятся. Температура будет опускаться до минус трех градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...