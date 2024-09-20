МИД заявил о создании ВСУ концлагерей, куда помещают мирных жителей приграничья

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Бойцы ВСУ "под дулом автомата" ведут курян в "рабство", сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова
Бойцы ВСУ "под дулом автомата" ведут курян в "рабство", сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ создают подобие концлагерей в российском приграничье и сгоняют туда не успевших эвакуироваться местных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза [бойцами ВСУ] на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области», — сообщила Мария Захарова на брифинге на полях IV Евразийского женского форума. Она сравнила действия украинских бойцов с действиями немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Захарова напомнила о том, как нацисты «угоняли советских людей в рабство».

Представитель МИД подчеркнула, что Российский Красный Крест в Курске собрал многочисленные данные свидетелей о подобии концлагерей. Туда бойцы ВСУ «под дулом автомата» помещают курян, которые по тем или иным причинам не эвакуировались. 

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ВСУ создают подобие концлагерей в российском приграничье и сгоняют туда не успевших эвакуироваться местных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.  «Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза [бойцами ВСУ] на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области», — сообщила Мария Захарова на брифинге на полях IV Евразийского женского форума. Она сравнила действия украинских бойцов с действиями немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Захарова напомнила о том, как нацисты «угоняли советских людей в рабство». Представитель МИД подчеркнула, что Российский Красный Крест в Курске собрал многочисленные данные свидетелей о подобии концлагерей. Туда бойцы ВСУ «под дулом автомата» помещают курян, которые по тем или иным причинам не эвакуировались. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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