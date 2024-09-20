МИД заявил о создании ВСУ концлагерей, куда помещают мирных жителей приграничья

ВСУ создают подобие концлагерей в российском приграничье и сгоняют туда не успевших эвакуироваться местных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза [бойцами ВСУ] на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области», — сообщила Мария Захарова на брифинге на полях IV Евразийского женского форума. Она сравнила действия украинских бойцов с действиями немецко-фашистских оккупантов во время Великой Отечественной войны. Захарова напомнила о том, как нацисты «угоняли советских людей в рабство».
Представитель МИД подчеркнула, что Российский Красный Крест в Курске собрал многочисленные данные свидетелей о подобии концлагерей. Туда бойцы ВСУ «под дулом автомата» помещают курян, которые по тем или иным причинам не эвакуировались.
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