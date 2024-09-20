Обвиненный в получении взяток свердловский мэр отрицает вину. Фото

Обвиненный в получении взяток мэр Артемовского Трофимов отрицает вину

20 сентября 2024 в 13:39 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов считает, что его хотят оговорить Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра Мэр Артемовского (Свердловская область) Константин Трофимов, обвиненный в получении взяток, отказался признать вину в преступлении. Он считает, что его задержание — результат козней оппонентов. Свою позицию он озвучил на суде в Первоуральске, где ему избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Свою причастность [к преступлению] отрицаю», — заявил Трофимов. На суде стало известно, что уголовное дело в отношении него возбудили 18 сентября, в день задержания, по ч. 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». 19 сентября ему предъявили обвинение. По версии следствия, он получал взятки от директора муниципального детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и руководителя УК «Наш дом» Ярослава Николаева. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что за его преследованием стоит владелец местного полигона Денис Вахрушев, с чьей незаконной деятельностью он долгое время боролся. Более того, по словам задержанного, именно коммерсант был причастен к поджогу его автомобиля в 2021 году. Яговитину же Трофимов пытался привлечь к уголовной ответственности в июне, так как она причинила округу ущерб в 3,4 млн рублей. Тогда же ее уволили с поста директора лагеря. Показания Николаева, бывшего товарища мэра, адвокат называет оговором. В начале заседания он попросил дать ему время на ознакомление с материалами дела, ходатайство удовлетворили. Прокурор же выступил против, это стало причиной того, что адвокат заявил ему отвод — якобы у того есть личная заинтересованность. Прокурор аргументировал позицию тем, что сторона защиты сама допустила ошибки, не ознакомившись с материалами дела раньше. Следствие сразу просило отправить Трофимова под стражу, несмотря на то, что раньше он к уголовной ответственности не привлекался. Но так как статья обвинения тяжкая, а сам задержанный — мэр со связями в силовых структурах, он может оказать давление на лиц (свидетелей и других фигурантов), а также скрыться, поэтому необходимо его арестовать, указывал следователь. Сам Трофимов заявил, что у него действительно есть загранпаспорт, но срок действия истек. «Продлевать его не собирался, потому что сейчас ограничения по выезду для руководителей есть», — отметил он. Меру пресечения ему выберут в ближайшее время. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU. Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Артемовского (Свердловская область) Константин Трофимов, обвиненный в получении взяток, отказался признать вину в преступлении. Он считает, что его задержание — результат козней оппонентов. Свою позицию он озвучил на суде в Первоуральске, где ему избирают меру пресечения, передает корреспондент URA.RU. «Свою причастность [к преступлению] отрицаю», — заявил Трофимов. На суде стало известно, что уголовное дело в отношении него возбудили 18 сентября, в день задержания, по ч. 4 и ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». 19 сентября ему предъявили обвинение. По версии следствия, он получал взятки от директора муниципального детского лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной и руководителя УК «Наш дом» Ярослава Николаева. Сам Трофимов вину отрицает и считает, что за его преследованием стоит владелец местного полигона Денис Вахрушев, с чьей незаконной деятельностью он долгое время боролся. Более того, по словам задержанного, именно коммерсант был причастен к поджогу его автомобиля в 2021 году. Яговитину же Трофимов пытался привлечь к уголовной ответственности в июне, так как она причинила округу ущерб в 3,4 млн рублей. Тогда же ее уволили с поста директора лагеря. Показания Николаева, бывшего товарища мэра, адвокат называет оговором. В начале заседания он попросил дать ему время на ознакомление с материалами дела, ходатайство удовлетворили. Прокурор же выступил против, это стало причиной того, что адвокат заявил ему отвод — якобы у того есть личная заинтересованность. Прокурор аргументировал позицию тем, что сторона защиты сама допустила ошибки, не ознакомившись с материалами дела раньше. Следствие сразу просило отправить Трофимова под стражу, несмотря на то, что раньше он к уголовной ответственности не привлекался. Но так как статья обвинения тяжкая, а сам задержанный — мэр со связями в силовых структурах, он может оказать давление на лиц (свидетелей и других фигурантов), а также скрыться, поэтому необходимо его арестовать, указывал следователь. Сам Трофимов заявил, что у него действительно есть загранпаспорт, но срок действия истек. «Продлевать его не собирался, потому что сейчас ограничения по выезду для руководителей есть», — отметил он. Меру пресечения ему выберут в ближайшее время. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU.