19 сентября 2024

Тюменки составил топ опасных мест для женщин в городе. Скрин

Тюменские дворы, парк и стройка вошли в топ опасных мест для женщин
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на карте Тюмени указано пять небезопасных мест для женщин
Всего на карте Тюмени указано пять небезопасных мест для женщин Фото:

В Тюмени район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон попали на карту небезопасных мест для женщин в России. Она размещена на сайте проекта «Попутчица». Всего на карте Тюмени отмечено пять таких территорий.

«Темный двор, всегда стоят пьяные мужики. Ходят мужчины в состоянии алкогольного опьянения, пару раз орали и просили подойти к ним», — указано в комментарии ко двору в Заречном проезде.

Также небезопасными отметили территории:

  • в районе перекрестка улиц Ленина и Перекопской (Городищенский лог) — неосвещенное место;
  • Московский тракт возле ТЦ «Блошинка» — большое скопление подозрительных людей;
  • парк у ЖК «Правобережный» — ночью здесь гуляет голый мужчина;
  • перекресток улиц Энергетиков и Севастопольской — пьяные мужчины выкрикивают непристойные высказывания.
На карте небезопасных мест Тюмени отмечено пять участков
На карте небезопасных мест Тюмени отмечено пять участков
Фото:

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В Тюмени район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон попали на карту небезопасных мест для женщин в России. Она размещена на сайте проекта «Попутчица». Всего на карте Тюмени отмечено пять таких территорий. «Темный двор, всегда стоят пьяные мужики. Ходят мужчины в состоянии алкогольного опьянения, пару раз орали и просили подойти к ним», — указано в комментарии ко двору в Заречном проезде. Также небезопасными отметили территории:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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