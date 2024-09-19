Всего на карте Тюмени указано пять небезопасных мест для женщин
В Тюмени район у ТЦ «Блошинка», участок улицы Перекопская и второй Заречный микрорайон попали на карту небезопасных мест для женщин в России. Она размещена на сайте проекта «Попутчица». Всего на карте Тюмени отмечено пять таких территорий.
«Темный двор, всегда стоят пьяные мужики. Ходят мужчины в состоянии алкогольного опьянения, пару раз орали и просили подойти к ним», — указано в комментарии ко двору в Заречном проезде.
Также небезопасными отметили территории:
- в районе перекрестка улиц Ленина и Перекопской (Городищенский лог) — неосвещенное место;
- Московский тракт возле ТЦ «Блошинка» — большое скопление подозрительных людей;
- парк у ЖК «Правобережный» — ночью здесь гуляет голый мужчина;
- перекресток улиц Энергетиков и Севастопольской — пьяные мужчины выкрикивают непристойные высказывания.
На карте небезопасных мест Тюмени отмечено пять участков
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