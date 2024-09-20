В Кремле ответили URA.RU, будут ли пересаживать чиновников на Lada Aura

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

В Кремле оценят характеристики нового автомобиля Lada Aura, после чего может быть рассмотрена возможность закупки этих машин для чиновников. Как пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этими вопросами занимается управление делами президента.

«У нас есть управление делами президента, которое оценивает ценовые характеристики, надежность автомобилей, которые используются для госслужбы. Это будет сделано и на этот раз», — отметил Песков.

Глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов анонсировал запуск серийного производства бизнес-седанов Lada Aura. По его словам, стоимость машины превысит 3 млн рублей. Во время введения в строй последнего участка автомобильной дороги М11 президент РФ Владимир Путин проехал на новом авто за рулем.

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В Кремле оценят характеристики нового автомобиля Lada Aura, после чего может быть рассмотрена возможность закупки этих машин для чиновников. Как пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этими вопросами занимается управление делами президента. «У нас есть управление делами президента, которое оценивает ценовые характеристики, надежность автомобилей, которые используются для госслужбы. Это будет сделано и на этот раз», — отметил Песков. Глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов анонсировал запуск серийного производства бизнес-седанов Lada Aura. По его словам, стоимость машины превысит 3 млн рублей. Во время введения в строй последнего участка автомобильной дороги М11 президент РФ Владимир Путин проехал на новом авто за рулем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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