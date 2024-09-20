В Кремле ответили URA.RU, будут ли пересаживать чиновников на Lada Aura

В Кремле оценят характеристики нового автомобиля Lada Aura, после чего может быть рассмотрена возможность закупки этих машин для чиновников. Как пояснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этими вопросами занимается управление делами президента.
«У нас есть управление делами президента, которое оценивает ценовые характеристики, надежность автомобилей, которые используются для госслужбы. Это будет сделано и на этот раз», — отметил Песков.
Глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов анонсировал запуск серийного производства бизнес-седанов Lada Aura. По его словам, стоимость машины превысит 3 млн рублей. Во время введения в строй последнего участка автомобильной дороги М11 президент РФ Владимир Путин проехал на новом авто за рулем.
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