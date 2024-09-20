По Екатеринбургу гоняют дорогие авто, как в «Трансформерах» и Need for Speed. Фото

В Екатеринбурге заметили Mercedes-Benz SLS AMG и Chevrolet Camaro

21 сентября 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге можно заметить, например, Chevrolet Corvette Фото: CC BY-SA 2.0\RL GNZLZ\Flickr На улицах Екатеринбурга регулярно встречаются элитные авто и спорткары с историей. Самые необычные экземпляры — в новой подборке URA.RU. Mercedes-Benz SLS AMG Этот немецкий автомобиль впервые появился в популярнейших играх Need for Speed в 2010 году. SLS AMG — классический спорткар с дверьми, которые напоминают крылья чайки и открываются вверх. Внешне динамичности машине придают длинный капот и передняя часть кузова. Мощность достигает 591 лошадиных сил, а разгоняется машина до 100 км/ч за 3,7 секунды. Средняя цена такого экземпляра — от 13,5 миллиона до 28 млн рублей. Фото: telegram-канал «Привет, был замечен» Chevrolet Corvette C7 Некоторые поклонники «Трансформеров» смогут узнать в Corvette очертания ученого-автобота Кроссхэйрса. Машину отличают стильные вытянутые фары, капот с рельефными ребрами, и выхлопная система, состоящая из четырех хромированных патрубков. Внутри есть четыре подушки безопасности, климат-контроль, бортовой компьютер, датчики света и дождя, кожаный салон и аудиосистема премиум-класса — все это стоит примерно 8 млн рублей. Машина разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды, а лошадиные силы в ней составляют 466. Фото: telegram-канал «Привет, был замечен» Chevrolet Camaro Еще одна машина для любителей «Трансформеров». Camaro сразу же напоминает поклонникам о замаскированном герое фильма «Бамблби». Модель относится к спортивным автомобилям S-класса. Внутри салон оборудован фоновой подсветкой — на выбор доступны 24 цвета, которые могут подстраиваться под стиль вождения. В стандартное оборудование входят двузонный климат-контроль, премиальная аудиосистема, обогреваемые и вентилируемые передние сиденья. Стоимость машины — от 4,4 млн рублей. Фото: telegram-канал «Привет, был замечен» Zeekr FR Многие называют FR главным конкурентом Tesla Model S Plaid, стоимость такой машины начинается от 16,8 млн рублей. Суперкар обладает 1286 лошадиными силами и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,02 секунды. Также он может делать «танковый разворот», то есть крутиться на месте вокруг вертикальной оси. Фото: telegram-канал «Привет, был замечен» Xiaomi SU7 Электромобиль одноименной компании начали продавать лишь в марте 2024 года. Заднеприводный вариант SU7 оснащен двигателем мощностью 295 лошадиных сил, а полноприводный — 664. Максимальная скорость, которую может развивать электромобиль, — 265 км/ч. Купить такой особенную машину можно от 6,5 млн рублей. Фото: telegram-канал «Привет, был замечен» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На улицах Екатеринбурга регулярно встречаются элитные авто и спорткары с историей. Самые необычные экземпляры — в новой подборке URA.RU. Этот немецкий автомобиль впервые появился в популярнейших играх Need for Speed в 2010 году. SLS AMG — классический спорткар с дверьми, которые напоминают крылья чайки и открываются вверх. Внешне динамичности машине придают длинный капот и передняя часть кузова. Мощность достигает 591 лошадиных сил, а разгоняется машина до 100 км/ч за 3,7 секунды. Средняя цена такого экземпляра — от 13,5 миллиона до 28 млн рублей. Некоторые поклонники «Трансформеров» смогут узнать в Corvette очертания ученого-автобота Кроссхэйрса. Машину отличают стильные вытянутые фары, капот с рельефными ребрами, и выхлопная система, состоящая из четырех хромированных патрубков. Внутри есть четыре подушки безопасности, климат-контроль, бортовой компьютер, датчики света и дождя, кожаный салон и аудиосистема премиум-класса — все это стоит примерно 8 млн рублей. Машина разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды, а лошадиные силы в ней составляют 466. Еще одна машина для любителей «Трансформеров». Camaro сразу же напоминает поклонникам о замаскированном герое фильма «Бамблби». Модель относится к спортивным автомобилям S-класса. Внутри салон оборудован фоновой подсветкой — на выбор доступны 24 цвета, которые могут подстраиваться под стиль вождения. В стандартное оборудование входят двузонный климат-контроль, премиальная аудиосистема, обогреваемые и вентилируемые передние сиденья. Стоимость машины — от 4,4 млн рублей. Многие называют FR главным конкурентом Tesla Model S Plaid, стоимость такой машины начинается от 16,8 млн рублей. Суперкар обладает 1286 лошадиными силами и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,02 секунды. Также он может делать «танковый разворот», то есть крутиться на месте вокруг вертикальной оси. Электромобиль одноименной компании начали продавать лишь в марте 2024 года. Заднеприводный вариант SU7 оснащен двигателем мощностью 295 лошадиных сил, а полноприводный — 664. Максимальная скорость, которую может развивать электромобиль, — 265 км/ч. Купить такой особенную машину можно от 6,5 млн рублей.