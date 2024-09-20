Спикер заксобрания Гербер озвучил главное в работе челябинского губернатора

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер после завершения торжественной инаугурации губернатора Алексея Текслера 20 сентября назвал, что является ключевым звеном в работе губернатора. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«В центре внимания остается человек, его благополучие. Алексей Леонидович в своем выступлении еще раз подчеркнул, что останавливаться он не намерен, и ключевым звеном для него остается качество жизни южноуральцев во всех сферах», — подчеркнул Гербер.
Гербер добавил, что церемония была для него волнительной. Он знает Текслера почти 20 лет, что наложило отпечаток на его эмоции. Говоря о прогнозах на новую пятилетку Текслера, Гербер отметил, что не ожидает сюрпризов.
«На протяжении первых пяти лет мы видели, как область преображалась, менялась, развивалась. Лучшим подтверждением этого является результат, который жители показали на выборах губернатора. Ожидаю, что этот курс продолжится», — заключил Гербер.
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