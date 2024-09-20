К замам арестованного за взятки свердловского мэра пришли с обысками

В Артемовском проходят обыски у заместителей арестованного мэра Трофимова

20 сентября 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

В мэрии Артемовского снова работают силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра В администрации Артемовского (Свердловская область), мэр которого Константин Трофимов арестован по делу о коррупции, снова обыски. По данным URA.RU, их провели в кабинетах его заместителей Наталии Лесовских (соцполитика) и Александра Миронова (ЖКХ). «К ним пришли оперативники из Первоуральска, но Лесовских на месте нет — она в Екатеринбурге на совещании», — поделился собеседник. По данным осведомленного источника, вопросы могут возникнуть и к начальнику отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрию Чехомову. И его, и Лесовских 18 сентября, в день задержания Трофимова, допрашивали. Глава Артемовского сейчас находится под стражей. Его обвиняют в получении взятки в виде водонагревателя от директора муниципальной УК Ярослава Николаева и трех миллионов рублей от руководителя лагеря имени Павлика Морозовой Натальи Яговитиной. Сам Трофимов вину не признает. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Артемовского (Свердловская область), мэр которого Константин Трофимов арестован по делу о коррупции, снова обыски. По данным URA.RU, их провели в кабинетах его заместителей Наталии Лесовских (соцполитика) и Александра Миронова (ЖКХ). «К ним пришли оперативники из Первоуральска, но Лесовских на месте нет — она в Екатеринбурге на совещании», — поделился собеседник. По данным осведомленного источника, вопросы могут возникнуть и к начальнику отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрию Чехомову. И его, и Лесовских 18 сентября, в день задержания Трофимова, допрашивали. Глава Артемовского сейчас находится под стражей. Его обвиняют в получении взятки в виде водонагревателя от директора муниципальной УК Ярослава Николаева и трех миллионов рублей от руководителя лагеря имени Павлика Морозовой Натальи Яговитиной. Сам Трофимов вину не признает. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU.