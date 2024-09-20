К замам арестованного за взятки свердловского мэра пришли с обысками

В Артемовском проходят обыски у заместителей арестованного мэра Трофимова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, заседание, полиция, сотрудник полиции, запись в дневнике
В мэрии Артемовского снова работают силовики Фото:
новость из сюжета
В Артемовском задержали мэра

В администрации Артемовского (Свердловская область), мэр которого Константин Трофимов арестован по делу о коррупции, снова обыски. По данным URA.RU, их провели в кабинетах его заместителей Наталии Лесовских (соцполитика) и Александра Миронова (ЖКХ).

«К ним пришли оперативники из Первоуральска, но Лесовских на месте нет — она в Екатеринбурге на совещании», — поделился собеседник. По данным осведомленного источника, вопросы могут возникнуть и к начальнику отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрию Чехомову. И его, и Лесовских 18 сентября, в день задержания Трофимова, допрашивали.

Глава Артемовского сейчас находится под стражей. Его обвиняют в получении взятки в виде водонагревателя от директора муниципальной УК Ярослава Николаева и трех миллионов рублей от руководителя лагеря имени Павлика Морозовой Натальи Яговитиной. Сам Трофимов вину не признает. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрации Артемовского (Свердловская область), мэр которого Константин Трофимов арестован по делу о коррупции, снова обыски. По данным URA.RU, их провели в кабинетах его заместителей Наталии Лесовских (соцполитика) и Александра Миронова (ЖКХ). «К ним пришли оперативники из Первоуральска, но Лесовских на месте нет — она в Екатеринбурге на совещании», — поделился собеседник. По данным осведомленного источника, вопросы могут возникнуть и к начальнику отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрию Чехомову. И его, и Лесовских 18 сентября, в день задержания Трофимова, допрашивали. Глава Артемовского сейчас находится под стражей. Его обвиняют в получении взятки в виде водонагревателя от директора муниципальной УК Ярослава Николаева и трех миллионов рублей от руководителя лагеря имени Павлика Морозовой Натальи Яговитиной. Сам Трофимов вину не признает. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...