К замам арестованного за взятки свердловского мэра пришли с обысками

В администрации Артемовского (Свердловская область), мэр которого Константин Трофимов арестован по делу о коррупции, снова обыски. По данным URA.RU, их провели в кабинетах его заместителей Наталии Лесовских (соцполитика) и Александра Миронова (ЖКХ).
«К ним пришли оперативники из Первоуральска, но Лесовских на месте нет — она в Екатеринбурге на совещании», — поделился собеседник. По данным осведомленного источника, вопросы могут возникнуть и к начальнику отдела по физической культуры и спорта городской администрации Юрию Чехомову. И его, и Лесовских 18 сентября, в день задержания Трофимова, допрашивали.
Глава Артемовского сейчас находится под стражей. Его обвиняют в получении взятки в виде водонагревателя от директора муниципальной УК Ярослава Николаева и трех миллионов рублей от руководителя лагеря имени Павлика Морозовой Натальи Яговитиной. Сам Трофимов вину не признает. Все новости по уголовному делу — в сюжете URA.RU.
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