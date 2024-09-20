В Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами, удар был нанесен по складу Вооруженные сил Украины. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв... Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами», — заявил Лебедев изданию РИА Новости. Он уточнил, что произошла сильная множественная детонация.
Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт произошедших взрывов, отметив, что они прогремели в пятницу на фоне объявленной воздушной тревоги. Украинское издание «Общественное. Новости» также сообщило о слышимых взрывах в городе, однако подробности инцидента и комментарии от местных властей и экстренных служб пока не предоставлены.
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