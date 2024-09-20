Подполье: ВС РФ разбомбили склад с ракетами в Одессе

В Одессе уничтожен склад со снарядами и ракетами ВСУ
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В Одессе был нанесен удар по складу с ракетами и снарядами ВСУ
В Одессе был нанесен удар по складу с ракетами и снарядами ВСУ Фото:

В Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами, удар был нанесен по складу Вооруженные сил Украины. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв... Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами», — заявил Лебедев изданию РИА Новости. Он уточнил, что произошла сильная множественная детонация.

Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт произошедших взрывов, отметив, что они прогремели в пятницу на фоне объявленной воздушной тревоги. Украинское издание «Общественное. Новости» также сообщило о слышимых взрывах в городе, однако подробности инцидента и комментарии от местных властей и экстренных служб пока не предоставлены.

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В Одессе произошел взрыв на складе с ракетами и снарядами, удар был нанесен по складу Вооруженные сил Украины. Об этом сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В 13:45 в Одессе услышали мощный взрыв... Прилет в порт в районе Пересыпь. Попадание в склад, который буквально вчера загрузили снарядами и ракетами», — заявил Лебедев изданию РИА Новости. Он уточнил, что произошла сильная множественная детонация. Мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил факт произошедших взрывов, отметив, что они прогремели в пятницу на фоне объявленной воздушной тревоги. Украинское издание «Общественное. Новости» также сообщило о слышимых взрывах в городе, однако подробности инцидента и комментарии от местных властей и экстренных служб пока не предоставлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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