Последняя звезда Золотого века Голливуда: Софи Лорен отмечает 90-летие

Софи Лорен отметит юбилей в Риме с сотней гостей

20 сентября 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Софи Лорен праздует свое 90-летие в Риме Фото: ZUMAPRESS/Globallookpress Одна из последних ныне живущих звезд Золотого века Голливуда, итальянская киноактриса и певица Софи Лорен сегодня, 20 сентября, отмечается свое 90-летие. По информации канала RAI News 24, она прибыла в Рим для празднования юбилея. На частный вечер приглашены около сотни коллег и друзей, а также сыновья Эдоардо и Карло Понти и их семьи, сестра Мария Шиколоне и племянницы Алессандра и Элизабетт Муссолини. О жизни и карьере Софи Лорен — в материале URA.RU. Иконическое имя в мировом кинематографе София Констанца Бриджида Виллани Шиколоне родилась в семье инженера Риккардо Шиколоне и актрисы Ромильды Виллани. Мать Софии успешно перенесла свои амбиции на старшую дочь. В юности будущая звезда была прозвана «Зубочисткой», но вскоре она обрела привлекательные черты и начала участвовать в конкурсах красоты. Важнейшим моментом в ее жизни стало знакомство с кинопродюсером Карло Понти на одном из таких конкурсов. Понти стал для Софии не только мужем, но и ментором, научив ее многому, что касается жизни и актерского мастерства. Американский актер Джон Уэйн и Софи Лорен отдыхают в развалинах древнего римского города недалеко от Триполи Фото: АР/ТАСС Сначала Понти предложил актрисе имя София Лазарро, под которым она была известна на начальном этапе своей карьеры. Однако режиссеру Джованни Роккарди фамилия Лазарро показалась неподходящей, и после случайного вдохновения, возникшего при виде афиши с шведской актрисой Мартой Торен, он придумал имя, которое позже прославилось на весь мир — Софи Лорен. Первая роль у Витторио Де Сики в фильме «Золото Неаполя» положила начало стремительному взлету Софии Лорен к статусу кинематографической богини. Ее имя стало символом эпохи и продолжает оставаться одним из самых узнаваемых в мировом кинематографе. Софи Лорен в роли Стеллы в фильме «Ключ» Фото: Open Road/ZUMAPRESS/Globallookpress От итальянской сцены до голливудских вершин София Лорен быстро перешла от успеха в национальном кинематографе к мировому признанию, начав работать в Голливуде. Ее партнерами по съемочной площадке были такие знаменитости, как Фрэнк Синатра, Кэри Грант, Джон Уэйн, Чарлтон Хестон и Марлон Брандо. Фильм «Чочара» стал особенной вехой в карьере Лорен, принеся ей «Оскар» за лучшую женскую роль. Это была первая награда академии, врученная за роль, исполненную не на английском языке. Второй «Оскар» за заслуги перед кинематографом Лорен получила в 1991 году из рук самого Федерико Феллини, который признался в желании работать с Лорен. Софи Лорен в фильме «Это началось в Неаполе» Фото: Paramount Pictures/ZUMAPRESS/Globallookpress Феллини мечтал о сотрудничестве с Софией, но так и не успел реализовать свой замысел. Однако Марчелло Мастроянни, один из любимых актеров Феллини, смог стать постоянным партнером Лорен на съемочной площадке. Их дуэт прославился благодаря многочисленным успешным проектам, включая «Брак по-итальянски» и «Подсолнухи». Последней совместной работой Лорен и Мастроянни стала картина «Высокая мода» Роберта Олтмена. Актриса отмечала, что работа с Мастроянни никогда не казалась ей трудом, а скорее приятным творческим процессом. В отличие от своих американских коллег, Мастроянни никогда не пытался завоевать сердце Лорен, тогда как Кэри Грант серьезно предлагал ей брак. Но к тому времени Карло Понти уже стал женихом актрисы, и София сделала выбор в его пользу, не поддавшись очарованию голливудского ловеласа. Лорен в фильме «Арабеска» Фото: Stanley Donen Films/ZUMAPRESS/Globallookpress Личная жизнь Первая свадьба Лорен и Понти состоялась в Мексике в 1957 году, так как католическая церковь не признавала разводы, а Понти был женат. Позднее их брак был аннулирован, и Карло получил французское гражданство, чтобы заключить брак со Софией во второй раз через девять лет после первого бракосочетания. Лорен всегда ставила семью на первое место, она была готова при необходимости отказаться от своей карьеры ради роли матери. Когда в 1968 году у нее родился первый сын, актриса взяла двухлетний перерыв для заботы о нем. Рождение второго сына Эдоардо в 1973 году также сильно повлияло на ее жизнь и карьеру. При этом София Лорен отмечала, что если она решит уйти из профессии, то не будет делать официальных заявлений, а просто исчезнет из общественного поля зрения. Софи Лорен с мужем Карло Понти и новорожденным сыном Карло-младшим в клинике в Женеве Фото: Horst Ossinger/dpa/Globallookpress Интересные факты При этом София Лорен в мировых источниках упоминается с ударением на первый слог фамилии, в отличие от привычного для российских зрителей произношения. Вероятно, французская версия имени актрисы прижилась в России благодаря популярности французского кино в советские времена, а также из-за близости Софии Лорен к российской аудитории после работы над фильмом «Подсолнухи», снятым Витторио Де Сикой в СССР. Лорен известна своим высказыванием о том, что статус секс-символа не зависит от возраста — это качество дано от рождения. Такие афоризмы и ее открытость к миру позволили создать уникальный образ Софии Лорен как личности и актрисы. Так, в 2007 году 72-летняя Софи снялась обнаженной для календаря Pirelli. Из аксессуаров на ней были только бриллиантовые серьги. Кроме того, Лорен не скрывала того факта, что провела 18 дней в тюрьме за уклонение от уплаты налогов. Она считает этот опыт полезным, так как он сделал ее мудрее. А первое в свое жизни признание Софи получила в возрасте 15 лет, заняв второе место в конкурсе красоты в Неаполе. Софи Лорен в роли Джованны и оператор Джузеппе Роттунно в перерыве между съемками фильма «Подсолнухи» в СССР Фото: Валентин Мастюков/ТАСС Празднование юбилея София Лорен предпочла отметить свой день рождения в Риме несмотря на то, что уже полвека проживает в Женеве. Торжество пройдет в окружении близких: сыновей Карло и Эдоардо, их семей, внуков, старшей сестры Марии, племянниц и давнего друга и агента Карло Джусти. Выбор Рима для празднования не случаен. Хотя детство Лорен прошло в Поццуоли, где ей уделяется особое внимание, именно в Риме она родилась и сделала свои первые шаги в кино. Символично, что в день ее 90-летия в Риме Лорен будет удостоена престижной награды за вклад в кинематограф, а также здесь пройдет ретроспектива ее фильмов. Предприниматель Лучано Чиммино, Софи Лорен со своим сыном Карло Понти-младшим и внуками Беатрис и Витторио на открытии ресторана Sophia Loren в столице Ломбардии Фото: Marco Piraccini/Keystone Press Agency/Globallookpress София Лорен начала свою карьеру с победы в конкурсе «Мисс Элегантность» на «Мисс Италия». За почти 75 лет она получила множество наград, включая два «Оскара», девять «Золотых глобусов», «Золотого льва» и Серебряную премию Каннского кинофестиваля. Однако не все мечты актрисы сбылись, например, проект «Анна Каренина» так и остался нереализованным. В 2020 году ее сын Эдоардо снял ее в фильме «Вся жизнь впереди». Юбилей Лорен празднует в кругу близких друзей и родных Фото: ИТАР-ТАСС/ Василий Смирнов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из последних ныне живущих звезд Золотого века Голливуда, итальянская киноактриса и певица Софи Лорен сегодня, 20 сентября, отмечается свое 90-летие. По информации канала RAI News 24, она прибыла в Рим для празднования юбилея. На частный вечер приглашены около сотни коллег и друзей, а также сыновья Эдоардо и Карло Понти и их семьи, сестра Мария Шиколоне и племянницы Алессандра и Элизабетт Муссолини. О жизни и карьере Софи Лорен — в материале URA.RU. София Констанца Бриджида Виллани Шиколоне родилась в семье инженера Риккардо Шиколоне и актрисы Ромильды Виллани. Мать Софии успешно перенесла свои амбиции на старшую дочь. В юности будущая звезда была прозвана «Зубочисткой», но вскоре она обрела привлекательные черты и начала участвовать в конкурсах красоты. Важнейшим моментом в ее жизни стало знакомство с кинопродюсером Карло Понти на одном из таких конкурсов. Понти стал для Софии не только мужем, но и ментором, научив ее многому, что касается жизни и актерского мастерства. Сначала Понти предложил актрисе имя София Лазарро, под которым она была известна на начальном этапе своей карьеры. Однако режиссеру Джованни Роккарди фамилия Лазарро показалась неподходящей, и после случайного вдохновения, возникшего при виде афиши с шведской актрисой Мартой Торен, он придумал имя, которое позже прославилось на весь мир — Софи Лорен. Первая роль у Витторио Де Сики в фильме «Золото Неаполя» положила начало стремительному взлету Софии Лорен к статусу кинематографической богини. Ее имя стало символом эпохи и продолжает оставаться одним из самых узнаваемых в мировом кинематографе. София Лорен быстро перешла от успеха в национальном кинематографе к мировому признанию, начав работать в Голливуде. Ее партнерами по съемочной площадке были такие знаменитости, как Фрэнк Синатра, Кэри Грант, Джон Уэйн, Чарлтон Хестон и Марлон Брандо. Фильм «Чочара» стал особенной вехой в карьере Лорен, принеся ей «Оскар» за лучшую женскую роль. Это была первая награда академии, врученная за роль, исполненную не на английском языке. Второй «Оскар» за заслуги перед кинематографом Лорен получила в 1991 году из рук самого Федерико Феллини, который признался в желании работать с Лорен. Феллини мечтал о сотрудничестве с Софией, но так и не успел реализовать свой замысел. Однако Марчелло Мастроянни, один из любимых актеров Феллини, смог стать постоянным партнером Лорен на съемочной площадке. Их дуэт прославился благодаря многочисленным успешным проектам, включая «Брак по-итальянски» и «Подсолнухи». Последней совместной работой Лорен и Мастроянни стала картина «Высокая мода» Роберта Олтмена. Актриса отмечала, что работа с Мастроянни никогда не казалась ей трудом, а скорее приятным творческим процессом. В отличие от своих американских коллег, Мастроянни никогда не пытался завоевать сердце Лорен, тогда как Кэри Грант серьезно предлагал ей брак. Но к тому времени Карло Понти уже стал женихом актрисы, и София сделала выбор в его пользу, не поддавшись очарованию голливудского ловеласа. Первая свадьба Лорен и Понти состоялась в Мексике в 1957 году, так как католическая церковь не признавала разводы, а Понти был женат. Позднее их брак был аннулирован, и Карло получил французское гражданство, чтобы заключить брак со Софией во второй раз через девять лет после первого бракосочетания. Лорен всегда ставила семью на первое место, она была готова при необходимости отказаться от своей карьеры ради роли матери. Когда в 1968 году у нее родился первый сын, актриса взяла двухлетний перерыв для заботы о нем. Рождение второго сына Эдоардо в 1973 году также сильно повлияло на ее жизнь и карьеру. При этом София Лорен отмечала, что если она решит уйти из профессии, то не будет делать официальных заявлений, а просто исчезнет из общественного поля зрения. При этом София Лорен в мировых источниках упоминается с ударением на первый слог фамилии, в отличие от привычного для российских зрителей произношения. Вероятно, французская версия имени актрисы прижилась в России благодаря популярности французского кино в советские времена, а также из-за близости Софии Лорен к российской аудитории после работы над фильмом «Подсолнухи», снятым Витторио Де Сикой в СССР. Лорен известна своим высказыванием о том, что статус секс-символа не зависит от возраста — это качество дано от рождения. Такие афоризмы и ее открытость к миру позволили создать уникальный образ Софии Лорен как личности и актрисы. Так, в 2007 году 72-летняя Софи снялась обнаженной для календаря Pirelli. Из аксессуаров на ней были только бриллиантовые серьги. Кроме того, Лорен не скрывала того факта, что провела 18 дней в тюрьме за уклонение от уплаты налогов. Она считает этот опыт полезным, так как он сделал ее мудрее. А первое в свое жизни признание Софи получила в возрасте 15 лет, заняв второе место в конкурсе красоты в Неаполе. София Лорен предпочла отметить свой день рождения в Риме несмотря на то, что уже полвека проживает в Женеве. Торжество пройдет в окружении близких: сыновей Карло и Эдоардо, их семей, внуков, старшей сестры Марии, племянниц и давнего друга и агента Карло Джусти. Выбор Рима для празднования не случаен. Хотя детство Лорен прошло в Поццуоли, где ей уделяется особое внимание, именно в Риме она родилась и сделала свои первые шаги в кино. Символично, что в день ее 90-летия в Риме Лорен будет удостоена престижной награды за вклад в кинематограф, а также здесь пройдет ретроспектива ее фильмов. София Лорен начала свою карьеру с победы в конкурсе «Мисс Элегантность» на «Мисс Италия». За почти 75 лет она получила множество наград, включая два «Оскара», девять «Золотых глобусов», «Золотого льва» и Серебряную премию Каннского кинофестиваля. Однако не все мечты актрисы сбылись, например, проект «Анна Каренина» так и остался нереализованным. В 2020 году ее сын Эдоардо снял ее в фильме «Вся жизнь впереди».