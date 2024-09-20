Экс-зампрокурора Челябинской области перешел на работу в Россельхознадзор

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Игорь Трошкин продолжит работу в новом для себя ведомстве
Игорь Трошкин продолжит работу в новом для себя ведомстве Фото:

Экс-первый зампрокурора Челябинской области Игорь Трошкин перешел на работу в Россельхознадзор. Информация о назначении появилась на сайте ведомства.

«Заместитель руководителя Трошкин Игорь Юрьевич. Образование: международный институт экономики и права; академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Классный чин: Государственный советник юстиции 3-го класса», — говорится на сайте Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Трошкину 55 лет. Он уволился из прокуратуры по выслуге лет в 2021 году. Звание госсоветника третьего класса (генерал-майора) юстиции Трошкину было присвоено в январе 2020 года.

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Экс-первый зампрокурора Челябинской области Игорь Трошкин перешел на работу в Россельхознадзор. Информация о назначении появилась на сайте ведомства. «Заместитель руководителя Трошкин Игорь Юрьевич. Образование: международный институт экономики и права; академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Классный чин: Государственный советник юстиции 3-го класса», — говорится на сайте Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. Трошкину 55 лет. Он уволился из прокуратуры по выслуге лет в 2021 году. Звание госсоветника третьего класса (генерал-майора) юстиции Трошкину было присвоено в январе 2020 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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