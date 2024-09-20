Экс-зампрокурора Челябинской области перешел на работу в Россельхознадзор

Экс-первый зампрокурора Челябинской области Игорь Трошкин перешел на работу в Россельхознадзор. Информация о назначении появилась на сайте ведомства.
«Заместитель руководителя Трошкин Игорь Юрьевич. Образование: международный институт экономики и права; академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Классный чин: Государственный советник юстиции 3-го класса», — говорится на сайте Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
Трошкину 55 лет. Он уволился из прокуратуры по выслуге лет в 2021 году. Звание госсоветника третьего класса (генерал-майора) юстиции Трошкину было присвоено в январе 2020 года.
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