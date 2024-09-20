Пожар произошел ночью 20 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Петухово Курганской области загорелся частный дом. В городе из-за пожара отключили свет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Огонь разгорелся очень быстро. Звук был такой, будто где-то вдалеке запускают салют. Из-за возгорания город остался без света, а дым распространился на всю округу. Нечем дышать. На место происшествия пришло много людей, также есть полиция», — рассказывает корреспондент.

Жильцы дома, который загорелся, рассказали журналисту, что не знают причины пожара. «Быстро выскочили из дома, на кухне остался газовый баллон», — пояснили потерпевшие.

Источник из МЧС сообщил URA.RU, что пожарные задержались, так как в первую очередь поехали отключать трансформаторную подстанцию. По словам собеседника, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.

Пожар произошел в частном жилом доме Василина Краморова

Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки Василина Краморова

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