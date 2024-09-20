В Петухово Курганской области загорелся частный дом. В городе из-за пожара отключили свет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Огонь разгорелся очень быстро. Звук был такой, будто где-то вдалеке запускают салют. Из-за возгорания город остался без света, а дым распространился на всю округу. Нечем дышать. На место происшествия пришло много людей, также есть полиция», — рассказывает корреспондент.
Жильцы дома, который загорелся, рассказали журналисту, что не знают причины пожара. «Быстро выскочили из дома, на кухне остался газовый баллон», — пояснили потерпевшие.
Источник из МЧС сообщил URA.RU, что пожарные задержались, так как в первую очередь поехали отключать трансформаторную подстанцию. По словам собеседника, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.
Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
Пожар произошел в частном жилом доме
Василина Краморова
Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки
Василина Краморова
Дым от пожара распространился на всю округу
Василина Краморова
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Петухово Курганской области загорелся частный дом. В городе из-за пожара отключили свет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Огонь разгорелся очень быстро. Звук был такой, будто где-то вдалеке запускают салют. Из-за возгорания город остался без света, а дым распространился на всю округу. Нечем дышать. На место происшествия пришло много людей, также есть полиция», — рассказывает корреспондент. Жильцы дома, который загорелся, рассказали журналисту, что не знают причины пожара. «Быстро выскочили из дома, на кухне остался газовый баллон», — пояснили потерпевшие. Источник из МЧС сообщил URA.RU, что пожарные задержались, так как в первую очередь поехали отключать трансформаторную подстанцию. По словам собеседника, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.