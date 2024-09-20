20 сентября 2024

В курганском городе из-за пожара отключили свет. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревший дом в селе Шмаково, где погибли дети. Курган, мчс, пожар, сгоревший дом, последствия пожара, пожарные, последствия пожара, противопожарная служба
Пожар произошел ночью 20 сентября Фото:

В Петухово Курганской области загорелся частный дом. В городе из-за пожара отключили свет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Огонь разгорелся очень быстро. Звук был такой, будто где-то вдалеке запускают салют. Из-за возгорания город остался без света, а дым распространился на всю округу. Нечем дышать. На место происшествия пришло много людей, также есть полиция», — рассказывает корреспондент.

Жильцы дома, который загорелся, рассказали журналисту, что не знают причины пожара. «Быстро выскочили из дома, на кухне остался газовый баллон», — пояснили потерпевшие.

Источник из МЧС сообщил URA.RU, что пожарные задержались, так как в первую очередь поехали отключать трансформаторную подстанцию. По словам собеседника, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки.

Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.

Пожар произошел в частном жилом доме
Пожар произошел в частном жилом доме
Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки
Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки
Дым от пожара распространился на всю округу
Дым от пожара распространился на всю округу

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В Петухово Курганской области загорелся частный дом. В городе из-за пожара отключили свет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Огонь разгорелся очень быстро. Звук был такой, будто где-то вдалеке запускают салют. Из-за возгорания город остался без света, а дым распространился на всю округу. Нечем дышать. На место происшествия пришло много людей, также есть полиция», — рассказывает корреспондент. Жильцы дома, который загорелся, рассказали журналисту, что не знают причины пожара. «Быстро выскочили из дома, на кухне остался газовый баллон», — пояснили потерпевшие. Источник из МЧС сообщил URA.RU, что пожарные задержались, так как в первую очередь поехали отключать трансформаторную подстанцию. По словам собеседника, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу МЧС России по Курганской области. После получения ответа новость будет дополнена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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