20 сентября 2024

Над Брянской областью сбили 19 беспилотников

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Всего за последние два часа в регионе сбили 19 БПЛА Фото:
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Системы противовоздушной обороны Брянской области успешно уничтожили десять беспилотников, а вскоре после этого сбили еще два дрона. Всего сбито 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, подчеркнув отсутствие пострадавших и разрушений.

«Всего за последние два часа в регионе сбили 19 БПЛА», — сообщил Александр Богомаз. Губернатор также отметил, что массированная атака не привела к жертвам благодаря эффективной работе ПВО. Александр Богомаз призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности в связи с массированной атакой беспилотников. Несмотря на интенсивность атак, благодаря своевременным и решительным действиям ПВО удалось избежать человеческих жертв и разрушений инфраструктуры.

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Системы противовоздушной обороны Брянской области успешно уничтожили десять беспилотников, а вскоре после этого сбили еще два дрона. Всего сбито 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, подчеркнув отсутствие пострадавших и разрушений. «Всего за последние два часа в регионе сбили 19 БПЛА», — сообщил Александр Богомаз. Губернатор также отметил, что массированная атака не привела к жертвам благодаря эффективной работе ПВО. Александр Богомаз призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности в связи с массированной атакой беспилотников. Несмотря на интенсивность атак, благодаря своевременным и решительным действиям ПВО удалось избежать человеческих жертв и разрушений инфраструктуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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