Над Брянской областью сбили 19 беспилотников

21 сентября 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Всего за последние два часа в регионе сбили 19 БПЛА Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Системы противовоздушной обороны Брянской области успешно уничтожили десять беспилотников, а вскоре после этого сбили еще два дрона. Всего сбито 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, подчеркнув отсутствие пострадавших и разрушений. «Всего за последние два часа в регионе сбили 19 БПЛА», — сообщил Александр Богомаз. Губернатор также отметил, что массированная атака не привела к жертвам благодаря эффективной работе ПВО. Александр Богомаз призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности в связи с массированной атакой беспилотников. Несмотря на интенсивность атак, благодаря своевременным и решительным действиям ПВО удалось избежать человеческих жертв и разрушений инфраструктуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Системы противовоздушной обороны Брянской области успешно уничтожили десять беспилотников, а вскоре после этого сбили еще два дрона. Всего сбито 19 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, подчеркнув отсутствие пострадавших и разрушений. «Всего за последние два часа в регионе сбили 19 БПЛА», — сообщил Александр Богомаз. Губернатор также отметил, что массированная атака не привела к жертвам благодаря эффективной работе ПВО. Александр Богомаз призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности в связи с массированной атакой беспилотников. Несмотря на интенсивность атак, благодаря своевременным и решительным действиям ПВО удалось избежать человеческих жертв и разрушений инфраструктуры.