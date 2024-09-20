20 сентября 2024

Шесть человек арестовали за попытку прорваться в НИИ после стрельбы в Wildberries

Шестерых арестовали за попытку прорваться в НИИ после стрельбы в Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
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После конфликта у НИИ Склифосовского арестованы шесть человек (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

После стрельбы у офиса Wildberries 18 сентября беспорядки произошли у Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В результате шесть участников потасовки были арестованы на 15 суток за попытку проникновения в учреждение.

«Около 15 часов к зданию НИИ начали съезжаться автомобили, из которых вышли около 30 граждан. Визитеры, жестикулируя руками и конфликтуя между собой, пытались пройти на территорию НИИ, препятствуя работе его приемного отделения», — сообщил «Коммерсант».

Как уточнило издание, мужчины игнорировали требования полицейских и в итоге к ним была применена сила. За неповиновение стражам порядка Тверской районный суд назначил 15-суточные аресты шестерым участникам конфликта.

Как сообщало URA.RU ранее, число фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries возросло до 30 человек. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября.

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После стрельбы у офиса Wildberries 18 сентября беспорядки произошли у Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В результате шесть участников потасовки были арестованы на 15 суток за попытку проникновения в учреждение. «Около 15 часов к зданию НИИ начали съезжаться автомобили, из которых вышли около 30 граждан. Визитеры, жестикулируя руками и конфликтуя между собой, пытались пройти на территорию НИИ, препятствуя работе его приемного отделения», — сообщил «Коммерсант». Как уточнило издание, мужчины игнорировали требования полицейских и в итоге к ним была применена сила. За неповиновение стражам порядка Тверской районный суд назначил 15-суточные аресты шестерым участникам конфликта. Как сообщало URA.RU ранее, число фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries возросло до 30 человек. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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