Шесть человек арестовали за попытку прорваться в НИИ после стрельбы в Wildberries

После стрельбы у офиса Wildberries 18 сентября беспорядки произошли у Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В результате шесть участников потасовки были арестованы на 15 суток за попытку проникновения в учреждение.
«Около 15 часов к зданию НИИ начали съезжаться автомобили, из которых вышли около 30 граждан. Визитеры, жестикулируя руками и конфликтуя между собой, пытались пройти на территорию НИИ, препятствуя работе его приемного отделения», —
Как уточнило издание, мужчины игнорировали требования полицейских и в итоге к ним была применена сила. За неповиновение стражам порядка Тверской районный суд назначил 15-суточные аресты шестерым участникам конфликта.
Как сообщало URA.RU ранее, число фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries возросло до 30 человек. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября.
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