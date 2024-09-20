20 сентября 2024

Грибника напугало большое количество жаб в лесу под Екатеринбургом. Фото

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Разное Курган , лягушка
Грибник обнаружил в лесу много жаб (фото из архива) Фото:

Свердловчанин, отправившийся ночью за грибами, столкнулся с необычным явлением: лес в окрестностях поселков Гати и Исети (под Екатеринбургом) оказался полон жаб. Фотографиями грибник поделился в соцсетях.

«Сходили ночью за грибами. Страшновато было. Было много жаб… В окрестностях Гати и Исети», — поделился он в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что несмотря на небольшой улов, грибы оказались качественными. Поход за грибами произошел примерно полторы недели назад.

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Свердловчанин, отправившийся ночью за грибами, столкнулся с необычным явлением: лес в окрестностях поселков Гати и Исети (под Екатеринбургом) оказался полон жаб. Фотографиями грибник поделился в соцсетях. «Сходили ночью за грибами. Страшновато было. Было много жаб… В окрестностях Гати и Исети», — поделился он в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина рассказал, что несмотря на небольшой улов, грибы оказались качественными. Поход за грибами произошел примерно полторы недели назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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