Грибник обнаружил в лесу много жаб (фото из архива)
Свердловчанин, отправившийся ночью за грибами, столкнулся с необычным явлением: лес в окрестностях поселков Гати и Исети (под Екатеринбургом) оказался полон жаб. Фотографиями грибник поделился в соцсетях.
«Сходили ночью за грибами. Страшновато было. Было много жаб… В окрестностях Гати и Исети», — поделился он в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина рассказал, что несмотря на небольшой улов, грибы оказались качественными. Поход за грибами произошел примерно полторы недели назад.
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