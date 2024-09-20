20 сентября 2024

Циклон принесет с Баренцева моря в Пермский край дожди и снег

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Май на дворе. Пермь, снег, снегопад, промзона, многоэтажки, город, весна, жилье, осень, стройка
Мокрый снег возможен на северо-востоке Пермского края Фото:

Циклон с Баренцева моря принесет в Пермский край похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики.

«В выходные в регионе ожидается похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В субботу днем и в ночь на воскресенье фронт вызовет умеренные дожди. В воскресенье днем ожидаются ливни, возможно и выпадение снежной крупы. Пик похолодания ожидается в понедельник, когда на северо-востоке края ночью и утром вероятен мокрый снег», — сообщили в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

Днем в субботу по Пермскому краю ожидается температура воздуха 11-16 градусов, в Перми до 14 градусов. В воскресенье дневного прогрева почти не будет — днем не выше 11 градусов.

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Циклон с Баренцева моря принесет в Пермский край похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики. «В выходные в регионе ожидается похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В субботу днем и в ночь на воскресенье фронт вызовет умеренные дожди. В воскресенье днем ожидаются ливни, возможно и выпадение снежной крупы. Пик похолодания ожидается в понедельник, когда на северо-востоке края ночью и утром вероятен мокрый снег», — сообщили в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Днем в субботу по Пермскому краю ожидается температура воздуха 11-16 градусов, в Перми до 14 градусов. В воскресенье дневного прогрева почти не будет — днем не выше 11 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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