Циклон принесет с Баренцева моря в Пермский край дожди и снег

Циклон с Баренцева моря принесет в Пермский край похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики.
«В выходные в регионе ожидается похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В субботу днем и в ночь на воскресенье фронт вызовет умеренные дожди. В воскресенье днем ожидаются ливни, возможно и выпадение снежной крупы. Пик похолодания ожидается в понедельник, когда на северо-востоке края ночью и утром вероятен мокрый снег», — сообщили в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
Днем в субботу по Пермскому краю ожидается температура воздуха 11-16 градусов, в Перми до 14 градусов. В воскресенье дневного прогрева почти не будет — днем не выше 11 градусов.
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Циклон с Баренцева моря принесет в Пермский край похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики. «В выходные в регионе ожидается похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В субботу днем и в ночь на воскресенье фронт вызовет умеренные дожди. В воскресенье днем ожидаются ливни, возможно и выпадение снежной крупы. Пик похолодания ожидается в понедельник, когда на северо-востоке края ночью и утром вероятен мокрый снег», — сообщили в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Днем в субботу по Пермскому краю ожидается температура воздуха 11-16 градусов, в Перми до 14 градусов. В воскресенье дневного прогрева почти не будет — днем не выше 11 градусов.