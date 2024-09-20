Циклон принесет с Баренцева моря в Пермский край дожди и снег

21 сентября 2024 в 06:57 Размер текста - 17 +

Мокрый снег возможен на северо-востоке Пермского края Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Циклон с Баренцева моря принесет в Пермский край похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики. «В выходные в регионе ожидается похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В субботу днем и в ночь на воскресенье фронт вызовет умеренные дожди. В воскресенье днем ожидаются ливни, возможно и выпадение снежной крупы. Пик похолодания ожидается в понедельник, когда на северо-востоке края ночью и утром вероятен мокрый снег», — сообщили в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Днем в субботу по Пермскому краю ожидается температура воздуха 11-16 градусов, в Перми до 14 градусов. В воскресенье дневного прогрева почти не будет — днем не выше 11 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Циклон с Баренцева моря принесет в Пермский край похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом сообщают синоптики. «В выходные в регионе ожидается похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В субботу днем и в ночь на воскресенье фронт вызовет умеренные дожди. В воскресенье днем ожидаются ливни, возможно и выпадение снежной крупы. Пик похолодания ожидается в понедельник, когда на северо-востоке края ночью и утром вероятен мокрый снег», — сообщили в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». Днем в субботу по Пермскому краю ожидается температура воздуха 11-16 градусов, в Перми до 14 градусов. В воскресенье дневного прогрева почти не будет — днем не выше 11 градусов.