«Воевал 16 месяцев с категорией Д»: омбудсмен ХМАО помогла бойцу СВО уволиться после тяжелого ранения

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова совместно с военной прокуратурой добилась увольнения с военной службы бойца, получившего тяжелое ранение в зоне проведения специальной военной операции. Несмотря на то, что он получил категорию Д, военнослужащий оставался на фронте 16 месяцев. Об этом URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена.
«В марте 2023 года бойцу из Нижневартовска установлена категория годности к военной службе „Д“ — „не годен к военной службе“. При этом на протяжении 16 месяцев несения службы отпуск ему не предоставлялся. Несмотря на неоднократные обращения к командиру войсковой части с рапортом о предоставлении отпуска и увольнении, на протяжении длительного времени, основное заключение военно-врачебной комиссии (ВВК) в отношении военнослужащего не выносилось. Действуя в защиту прав военнослужащего, уполномоченный обратилась в органы военной прокуратуры», — прокомментировали в аппарате.
Омбудсмен в беседе с журналистом агентства подтвердила, что к ней обратилась жительница Нижневартовска в интересах сына. «Командованием войсковой части военнослужащему предоставлен отпуск с последующим увольнением с военной службы по состоянию здоровья. В настоящее время он направлен по месту жительства», — сообщила Стребкова.
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