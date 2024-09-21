Израиль ищет союзника в Европе в войне на Ближнем Востоке

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Францию надавить на "Хезболлу", заявили израильские СМИ
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Францию надавить на "Хезболлу", заявили израильские СМИ Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает Францию давить не на Иерусалим, а на «Хезболлу». Их разговор передали израильские СМИ.

«Вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль, Франции пора усилить давление на „Хезболлу“», — заявил Нетаньяху в ответ на обвинение французского президента Эммануэля Макрона в том, что «Израиль ведет регион к войне». Содержание диалога глав двух государств передали в telegram-канале информационного агентства «Тасним».

Ситуация между Ливаном и Израилем накалилась 17 сентября, когда в течение этого и последующих дней Тель-Авив нанес несколько атак по шиитской организации «Хезболла». По словам лидера организации Сайеды Хасана Насраллы, действия Тель-Авива можно воспринимать не как официальное объявление войны, а как уже состояние войны.

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призывает Францию давить не на Иерусалим, а на «Хезболлу». Их разговор передали израильские СМИ. «Вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль, Франции пора усилить давление на „Хезболлу“», — заявил Нетаньяху в ответ на обвинение французского президента Эммануэля Макрона в том, что «Израиль ведет регион к войне». Содержание диалога глав двух государств передали в telegram-канале информационного агентства «Тасним». Ситуация между Ливаном и Израилем накалилась 17 сентября, когда в течение этого и последующих дней Тель-Авив нанес несколько атак по шиитской организации «Хезболла». По словам лидера организации Сайеды Хасана Насраллы, действия Тель-Авива можно воспринимать не как официальное объявление войны, а как уже состояние войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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