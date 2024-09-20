Почему Израиль воюет с Ливаном

Лидер враждующей с Израилем группировки «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что кибератака, повлекшая взрывы техники по всему Ливану и тысячи раненых, а также массовая бомбардировка объектов «Хезболлы» равносильны объявлению войны. При развитии конфликта это грозит стать уже Третьей ливанской войной. Что происходит на Ближнем Востоке и как проходили предыдущие ливано-израильские конфликты — в материале URA.RU.
Расположение Ливана и Израиля
Ливан и Израиль расположены на Ближнем Востоке, на восточном побережье Средиземного моря. С северо-восточной стороны Ливан граничит с Сирией, с южной — с Израилем. Израиль же, со своей восточной стороны — с Иорданией, с северо-восточной — с Сирией, а с северной — с Ливаном.
Между столицами двух государств — Бейрутом и Иерусалимом, прямое расстояние составляет 237 километров, по автодорогам — 400. Израильско-ливанская граница известна как «синяя линия» и является временной. Она была определена ООН и признана обоими государствами для того, чтобы определить, выведены ли все израильские войска из Ливана.
Ливанская война 1982 года
Первый открытый конфликт началась с гражданской войны в Ливане. Из-за религиозной и этнической неоднородности общества произошло столкновение угасающего на Ближнем Востоке христианства и пассионарного мусульманства. Исторически христиане имели больший вес в ливанском обществе, поэтому по мере роста числа мусульман и их военно-политических сил, они решили занять первенство в государстве.
После того, как Израиль не дал образоваться Палестине, часть палестинских арабов бежали в Ливан. Их радикальные военизированные организации поддержали мусульман, усилили беспорядки в стране, и не раз атаковали Израиль из лагерей, расположенных на ливанской территории. Ввиду отсутствия сильной армии, правительство не могло ограничить военные действия партизан. Их приток в страну поставил Ливан в центр конфликта между Израилем, палестинцами и Сирией и разделил общество на сопереживавших арабам и противившихся им.
Израиль поддерживали США, Сирию — Советский Союз. Во время начавшейся в 1982 году войны на территории Ливана Израиль вел войну с Сирией с использованием сухопутных, воздушных и морских сил.
Как образовалась группировка «Хезболла»
В результате военных действий Израиль осуществил оккупацию южных районов Ливана. В ответ на это началось формирование организации «Хезболла». В манифесте, опубликованном в 1985 году, «Хезболла» объявила своей главной задачей уничтожение Израиля и искоренение западного влияния в своей стране, а также на пространствах всего Ближнего Востока. В 1992 году «Хезболла» впервые участвовала в выборах, и за последующие два десятилетия превратилась в одну из ведущих политических сил страны. Организация доминирует в шиитских ливанских районах, включая южный Бейрут, южные области страны и восточные секторы долины Бекаа. Сотрудничает с властями Сирии и Ирана.
Вторая ливанская война
Длилась 34 дня в июле-августе 2006 года. В ней столкнулись Израиль и «Хезболла». Началом военных действий считается обстрел «Хезболлой» населенного пункта Шломи на границе Ливана и Израиля, а также нападение ее боевиками на пограничный патруль армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). На протяжении месяца шиитская организация проводила массированный ракетный обстрел северных городов и поселений Израиля.
В ходе противостояния израильская армия продвинулась вглубь Ливана на 20 километров и зачистила территории от бойцов «Хезболлы». При этом Иерусалим непрерывно обстреливал населенные пункты и инфраструктуру Ливана.
В соответствии с резолюцией Совбеза ООН 14 августа и вводу миротворческих войск на ливанские территории боевые действия были прекращены. Израильские войска были выведены с территорий Ливана.
Ситуация на Ближнем Востоке сегодня и возможная Третья ливанская война
Массовая кибератака, которая привела к подрыву техники и тысячам раненых в Ливане, спровоцировала новый этап конфликта между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла». 17 сентября Ливан потрясли массовые взрывы: взрывались пейджеры, которые использовали представители «Хезболлы» в своей деятельности. Это привело к тысячам пострадавших и десятку погибших.
На следующий день ситуация повторилась, только на этот раз взрывались уже смартфоны, ноутбуки, рации и другие технические средства. В результате второй волны погибли 20 человек и более 450 получили ранения. МИД Ливана возложил ответственность на Израиль, однако там конкретных комментариев не дали.
К вечеру 19 сентября по ряду ливанских населенных пунктов прошел удар, который израильские СМИ окрестили самым масштабным со времен Второй ливанской войны в 2006 году. Одновременно с этим ЦАХАЛ опубликовал информацию о проведении атаки по объектам «Хезболлы» и обвинили эту организацию в превращении Юга страны в центр боевых действий.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Тель-Авив вступает в новую фазу войны. Он добавил, что военные операции со стороны израильской стороны будут продолжаться.
Командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хоссейн Салами подчеркнул, что Тель-Авив столкнется с серьезными последствиями своих действий. Он назвал атаки Израиля террористическими.
Глава «Хезболлы» Сайед Хасан Насралла заявил, что Израиль своей кибератакой пересек все красные линии. По его словам, действия Тель-Авив можно воспринимать не как официальное объявление войны, а как уже состояние войны.
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