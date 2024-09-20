Спасатели тушат сильный пожар на Шуховском полигоне в Кургане

Рядом с Курганом спасатели МЧС тушат сильный пожар на Шуховском полигоне. Горит мусор, который привезли на полигон после наводнения. Об этом сообщил источник, близкий к МЧС России по региону.
«Сотрудники МЧС тушат возгорание мусора на Шуховском полигоне, который свозили со всего Кургана и области после наводнения. Дополнительно прислали технику, чтобы произвести отсыпку песком. Горящие участки проливаются водой. Угрозы распространения огня за границы полигона нет», — говорится в сообщении источника.
Пожар придется тушить как минимум еще два дня. Ситуация улучшится, если пойдут дожди, уточнил источник.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в управление МЧС России по Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону агентству ответили, что угрозы населенным пунктам нет. Информация о пожаре на Шуховском полигоне поступила 20 сентября в 12:51 местного времени. Площадь возгорания составляла 1300 квадратных метров. Огонь тушили 23 человека личного состава и шесть единиц техники, отмечали в ведомстве.
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