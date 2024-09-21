Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ.stock, пулемет, пулеметчик, пкм, всу, stock
ВСУ пытаются контратаковать на участках продвижения ВС России Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина имеет большие потери бойцов в районе курского Суджи. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился», — цитирует Алаудинова РИА Новости. По его словам, ВСУ пытаются контратаковать и на других участках, где идет продвижение российских сил.

Ранее командир с позывным Каштан сообщил, что ВС России сдвинули линию фронта в Курской области. По его словам, российские силы контролируют семь километров курского фронта в ширину и полтора в сторону занятой ВСУ территории региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина имеет большие потери бойцов в районе курского Суджи. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился», — цитирует Алаудинова РИА Новости. По его словам, ВСУ пытаются контратаковать и на других участках, где идет продвижение российских сил. Ранее командир с позывным Каштан сообщил, что ВС России сдвинули линию фронта в Курской области. По его словам, российские силы контролируют семь километров курского фронта в ширину и полтора в сторону занятой ВСУ территории региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...