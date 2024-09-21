Алаудинов сообщил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области

Украина имеет большие потери бойцов в районе курского Суджи. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился», — цитирует Алаудинова РИА Новости. По его словам, ВСУ пытаются контратаковать и на других участках, где идет продвижение российских сил.
Ранее командир с позывным Каштан сообщил, что ВС России сдвинули линию фронта в Курской области. По его словам, российские силы контролируют семь километров курского фронта в ширину и полтора в сторону занятой ВСУ территории региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.