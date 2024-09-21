Спецназ «Ахмат» контролирует семь километров курского фронта в ширину и полтора в сторону занятой ВСУ территории Курской области. Об этом заявил командир с позывным Каштан.
«Порядка где-то семь километров в ширину и километра полтора в сторону занятых противником территорий [освобождено силами спецназа „Ахмат“], так скажем», — сообщил Каштан в беседе с РИА Новости. Он отметил, что до освобождения на данном участке украинские бойцы устанавливали опорные пункты и работали большим количеством групп по 8 человек. Однако командир подчеркнул, что спецназ работал по разным направлениям, выявлял и «давил» противника. В итоге бойцам «Ахмата» удалось уничтожить подразделение примерно в 120 украинских военных.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о том, что бойцы «Ахмата» подорвали самоходную артиллерийскую установку, бронированную боевую машину и склад боеприпасов ВСУ. А жители Курской области рассказали о том, как группа из трех «ахматовцев» до последнего держала оборону в приграничных районах региона, пока люди выезжали из сел, оказавшихся под прицелом ВСУ. Слова курян передает «Царьград».
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