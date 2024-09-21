Под Краснодаром горит база ЧВК «Вагнер»

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На бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае произошел пожар
На бывшей базе ЧВК «Вагнер» в Молькино в Краснодарском крае произошел пожар Фото:

В Молькино Краснодарского края, на территории, где ранее располагалась база ЧВК «Вагнер», произошел пожар. Огонь охватил административные здания, которые использовались во время пребывания компании в этом месте.

«В Молькино, где почти десять лет располагалась база ЧВК „Вагнер“, горят постройки», — сообщает telegram-канал «Оркестр Вагнера». Отмечается, что пожар охватил административные здания, включая строение штаба.

По информации источников, во время деятельности ЧВК «Вагнер» в Молькино на базе находились штаб и так называемый «фильтр». Однако в июле 2023 года компания покинула данную локацию, и ее место занял «Африканский корпус».

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В Молькино Краснодарского края, на территории, где ранее располагалась база ЧВК «Вагнер», произошел пожар. Огонь охватил административные здания, которые использовались во время пребывания компании в этом месте. «В Молькино, где почти десять лет располагалась база ЧВК „Вагнер“, горят постройки», — сообщает telegram-канал «Оркестр Вагнера». Отмечается, что пожар охватил административные здания, включая строение штаба. По информации источников, во время деятельности ЧВК «Вагнер» в Молькино на базе находились штаб и так называемый «фильтр». Однако в июле 2023 года компания покинула данную локацию, и ее место занял «Африканский корпус».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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