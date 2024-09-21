Под Краснодаром горит база ЧВК «Вагнер»

В Молькино Краснодарского края, на территории, где ранее располагалась база ЧВК «Вагнер», произошел пожар. Огонь охватил административные здания, которые использовались во время пребывания компании в этом месте.
«В Молькино, где почти десять лет располагалась база ЧВК „Вагнер“, горят постройки», — сообщает telegram-канал «Оркестр Вагнера». Отмечается, что пожар охватил административные здания, включая строение штаба.
По информации источников, во время деятельности ЧВК «Вагнер» в Молькино на базе находились штаб и так называемый «фильтр». Однако в июле 2023 года компания покинула данную локацию, и ее место занял «Африканский корпус».
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