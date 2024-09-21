Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового штамма коронавируса

В России предупредили о новом штамме коронавируса
В России распространяется новый штамм коронавируса ХЕС. По своим проявлениям он похож на предыдущий штамм «омикрон», но распространяется быстрее. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
«Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона», — передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Там предупредили, что болезнь проявляться стандартными для себя симптомами: головной болью, температурой, тошнотой и головокружением.
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