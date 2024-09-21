Роспотребнадзор предупредил о быстром распространении нового штамма коронавируса

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Выставка «Жизнь с вирусами». Челябинск, вирус, коронавирус, covid, ковид
В России предупредили о новом штамме коронавируса Фото:

В России распространяется новый штамм коронавируса ХЕС. По своим проявлениям он похож на предыдущий штамм «омикрон», но распространяется быстрее. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

«Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона», — передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Там предупредили, что болезнь проявляться стандартными для себя симптомами: головной болью, температурой, тошнотой и головокружением.

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В России распространяется новый штамм коронавируса ХЕС. По своим проявлениям он похож на предыдущий штамм «омикрон», но распространяется быстрее. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре. «Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам «омикрона», — передает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Там предупредили, что болезнь проявляться стандартными для себя симптомами: головной болью, температурой, тошнотой и головокружением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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