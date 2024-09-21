Зеленский начал готовиться к переговорам с Россией

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, зеленский владимир
Владимир Зеленский заявил о плане, который станет стартом для проведения переговоров с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над планом, который должен стать основой для возможных переговоров с Россией. Этот план включает в себя три ключевых пункта, однако детали пока не раскрываются.

«Украина работает над планом, который станет „стартом и фундаментом“ для проведения переговоров с Россией в любом формате», — пишет РБК со ссылкой на слова Зеленского. Украинский лидер уточнил, что уже прошли онлайн-встречи и в будущем ожидаются встречи как в онлайн, так и в офлайн форматах. Однако когда именно это было и кто участвовал в диалоге, он не рассказал.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о встречах Киева с российскими представителями. По его словам, речь шла о встречах со странами, поддерживающими украинскую «формулу мира», а переговоры с российской стороной не проходили.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу мирный план по прекращению конфликта на Украине, который включает в себя прекращение огня и последующие переговоры. Токаев подчеркнул важность рассмотрения всех мирных инициатив.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина работает над планом, который должен стать основой для возможных переговоров с Россией. Этот план включает в себя три ключевых пункта, однако детали пока не раскрываются. «Украина работает над планом, который станет „стартом и фундаментом“ для проведения переговоров с Россией в любом формате», — пишет РБК со ссылкой на слова Зеленского. Украинский лидер уточнил, что уже прошли онлайн-встречи и в будущем ожидаются встречи как в онлайн, так и в офлайн форматах. Однако когда именно это было и кто участвовал в диалоге, он не рассказал. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о встречах Киева с российскими представителями. По его словам, речь шла о встречах со странами, поддерживающими украинскую «формулу мира», а переговоры с российской стороной не проходили. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу мирный план по прекращению конфликта на Украине, который включает в себя прекращение огня и последующие переговоры. Токаев подчеркнул важность рассмотрения всех мирных инициатив.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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