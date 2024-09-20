20 сентября 2024

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Свердловской области

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Спасатели рекомендуют не выходить из дома при сильном ветре (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 22 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«22 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели порекомендовали оставаться в помещении, закрыть окна и двери, а также убрать с балконов и подоконников все вещи, которые может унести ветер. Также не стоит парковать машины под деревьями или конструкциями со слабыми крепежами.

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В Свердловской области 22 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «22 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели порекомендовали оставаться в помещении, закрыть окна и двери, а также убрать с балконов и подоконников все вещи, которые может унести ветер. Также не стоит парковать машины под деревьями или конструкциями со слабыми крепежами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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