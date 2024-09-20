Спасатели объявили штормовое предупреждение в Свердловской области

Спасатели рекомендуют не выходить из дома при сильном ветре (архивное фото)
В Свердловской области 22 сентября ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«22 сентября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении. Спасатели порекомендовали оставаться в помещении, закрыть окна и двери, а также убрать с балконов и подоконников все вещи, которые может унести ветер. Также не стоит парковать машины под деревьями или конструкциями со слабыми крепежами.
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