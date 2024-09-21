Команда ФК «Курган» не смогла одолеть противника из Челябинской области. Игра завершилась вничью. Об этом сообщили представители курганской команды.
«ФК „Курган“ активно начал игру, футболисты много владели мячом и били в створ ворот команды ФК „Шахтер“. Но реализовать удалось не все, игра завершилась со счетом 1:1», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале клуба из Кургана.
Уточняется, что единственный гол у курганцев забил Даниил Иконников, а у челябинцев отличился Иван Данилюк. Следующий матч ФК «Курган» проведет на домашнем поле 5 октября с командой «Уфа-М», отметили в пресс-службе курганского клуба.
Ранее футбольный клуб «Курган» нанес поражение команде «Тобол» из Тюменской области. На 10-й минуте счет открыл Даниил Иконников, а на 29-й минуте капитан команды ФК «Курган» Артем Довгаль забил второй гол.
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