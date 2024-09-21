Курганские футболисты не смогли победить челябинский ФК «Шахтер». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Команда ФК "Курган" не реализовала преимущества в игре с противником
Команда ФК "Курган" не реализовала преимущества в игре с противником Фото:

Команда ФК «Курган» не смогла одолеть противника из Челябинской области. Игра завершилась вничью. Об этом сообщили представители курганской команды.

«ФК „Курган“ активно начал игру, футболисты много владели мячом и били в створ ворот команды ФК „Шахтер“. Но реализовать удалось не все, игра завершилась со счетом 1:1», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале клуба из Кургана.

Уточняется, что единственный гол у курганцев забил Даниил Иконников, а у челябинцев отличился Иван Данилюк. Следующий матч ФК «Курган» проведет на домашнем поле 5 октября с командой «Уфа-М», отметили в пресс-службе курганского клуба.

Ранее футбольный клуб «Курган» нанес поражение команде «Тобол» из Тюменской области. На 10-й минуте счет открыл Даниил Иконников, а на 29-й минуте капитан команды ФК «Курган» Артем Довгаль забил второй гол. 

Курганцы и челябинцы сыграли вничью
Курганцы и челябинцы сыграли вничью
Фото:

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Команда ФК «Курган» не смогла одолеть противника из Челябинской области. Игра завершилась вничью. Об этом сообщили представители курганской команды. «ФК „Курган“ активно начал игру, футболисты много владели мячом и били в створ ворот команды ФК „Шахтер“. Но реализовать удалось не все, игра завершилась со счетом 1:1», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале клуба из Кургана. Уточняется, что единственный гол у курганцев забил Даниил Иконников, а у челябинцев отличился Иван Данилюк. Следующий матч ФК «Курган» проведет на домашнем поле 5 октября с командой «Уфа-М», отметили в пресс-службе курганского клуба. Ранее футбольный клуб «Курган» нанес поражение команде «Тобол» из Тюменской области. На 10-й минуте счет открыл Даниил Иконников, а на 29-й минуте капитан команды ФК «Курган» Артем Довгаль забил второй гол. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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