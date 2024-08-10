Курганские футболисты победили тюменскую команду «Тобол». Фото

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ФК "Курган" победил команду "Тобол" со счетом 2:0
ФК "Курган" победил команду "Тобол" со счетом 2:0 Фото:

Футбольный клуб «Курган» нанес поражение команде «Тобол» из Тюменской области. Об этом сообщили представители курганской команды.

«Забили два гола в первом тайме и удержали преимущество над командой „Тобол“ из Тобольска. На 10-й минуте счет открыл Даниил Иконников, а на 29-й минуте капитан команды ФК „Курган“ Артем Довгаль забил второй гол», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ФК «Курган» в соцсети «ВКонтакте».

До марта 2024 года команда из Кургана носила название «Тобол». Затем клуб переименовали в «Курган».

ФК "Курган" празднует победу над тюменским "Тоболом"
ФК "Курган" празднует победу над тюменским "Тоболом"
Фото:

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Футбольный клуб «Курган» нанес поражение команде «Тобол» из Тюменской области. Об этом сообщили представители курганской команды. «Забили два гола в первом тайме и удержали преимущество над командой „Тобол“ из Тобольска. На 10-й минуте счет открыл Даниил Иконников, а на 29-й минуте капитан команды ФК „Курган“ Артем Довгаль забил второй гол», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ФК «Курган» в соцсети «ВКонтакте». До марта 2024 года команда из Кургана носила название «Тобол». Затем клуб переименовали в «Курган».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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