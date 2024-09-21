Режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после прилета БПЛА

Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани после прилета беспилотника. Об этом сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.
Губернатор добавил, что из пункта временного размещения в гостиницы были перевезены 62 человека в Тихорецком районе и 39 в Выселковском. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь.
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