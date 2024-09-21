Происшествия Режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после прилета БПЛА В Тихорецком районе Краснодарского края ввели режим ЧС, жители направлены в ПВР 21 сентября 2024 в 20:43 Размер текста - 17 + После прилета БПЛА в Тихорецком районе продолжают работу экстренные службы Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани после прилета беспилотника. Об этом сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что из пункта временного размещения в гостиницы были перевезены 62 человека в Тихорецком районе и 39 в Выселковском. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани после прилета беспилотника. Об этом сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что из пункта временного размещения в гостиницы были перевезены 62 человека в Тихорецком районе и 39 в Выселковском. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям