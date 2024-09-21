Режим ЧС введен в Тихорецком районе Кубани после прилета БПЛА

В Тихорецком районе Краснодарского края ввели режим ЧС, жители направлены в ПВР
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После прилета БПЛА в Тихорецком районе продолжают работу экстренные службы Фото:

Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани после прилета беспилотника. Об этом сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.

Губернатор добавил, что из пункта временного размещения в гостиницы были перевезены 62 человека в Тихорецком районе и 39 в Выселковском. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь.

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Локальный режим ЧС объявлен в Тихорецком районе Кубани после прилета беспилотника. Об этом сообщил Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «В Тихорецком районе продолжают работу экстренные и специальные службы. Глава муниципалитета Анатолий Перепелин доложил, что введен локальный режим ЧС для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием. Важно, что сейчас населению ничего не угрожает», — написал Кондратьев в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что из пункта временного размещения в гостиницы были перевезены 62 человека в Тихорецком районе и 39 в Выселковском. Там им оказывается психологическая и медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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