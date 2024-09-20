20 сентября 2024

Блогер-миллионник довел до слез ребенка в Екатеринбурге. Видео

Белорусский блогер Влад Кобяков довел до слез ребенка после шоу в Екатеринбурге
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Здания Екатеринбурга , трц, торгово-развлекательный центр
Блогер выступил в ТРЦ «Карнавал» со своим шоу (архивное фото) Фото:

Белорусский блогер-миллионник Влад Кобяков довел до слез ребенка после шоу в торгово-развлекательном центре «Карнавал» (Екатеринбург). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Сегодня ТРЦ „Карнавал“ посетил известный и популярный у детей блогер-миллионник Кобяков. Его встречали тысячи фанатов и фанаток, но одного из поклонников он довел до слез, отказавшись брать у него плакат» — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

У Влада Кобякова только на YouTube около 3,8 миллионов подписчиков. Он был частью команды блогера Влада А4 до 2022 года. В Екатеринбург Кобяков приехал с семейным шоу «Пушка», которое содержит в себе челленджи, танцы и песни.

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Белорусский блогер-миллионник Влад Кобяков довел до слез ребенка после шоу в торгово-развлекательном центре «Карнавал» (Екатеринбург). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Сегодня ТРЦ „Карнавал“ посетил известный и популярный у детей блогер-миллионник Кобяков. Его встречали тысячи фанатов и фанаток, но одного из поклонников он довел до слез, отказавшись брать у него плакат» — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». У Влада Кобякова только на YouTube около 3,8 миллионов подписчиков. Он был частью команды блогера Влада А4 до 2022 года. В Екатеринбург Кобяков приехал с семейным шоу «Пушка», которое содержит в себе челленджи, танцы и песни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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