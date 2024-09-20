Белорусский блогер-миллионник Влад Кобяков довел до слез ребенка после шоу в торгово-развлекательном центре «Карнавал» (Екатеринбург). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Сегодня ТРЦ „Карнавал“ посетил известный и популярный у детей блогер-миллионник Кобяков. Его встречали тысячи фанатов и фанаток, но одного из поклонников он довел до слез, отказавшись брать у него плакат» — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
У Влада Кобякова только на YouTube около 3,8 миллионов подписчиков. Он был частью команды блогера Влада А4 до 2022 года. В Екатеринбург Кобяков приехал с семейным шоу «Пушка», которое содержит в себе челленджи, танцы и песни.
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