«Украина.ру»: армия России завершает освобождение Макеевки

22 сентября 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

Российские войска вытеснили ВСУ из Макеевки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке Луганской Народной Республики, заняв преобладающую часть населенного пункта. Российские военные закрепились на важных высотах и зачищают территорию от противника. «В Макеевке ВС РФ закрепились в западной части за рекой Жеребец и на территории фермы в южной части. В настоящий момент идут бои за северную часть западнее реки», — сообщило издание Украина.ру. Корреспондент URA.RU направил соотвествующий запрос для комментария в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU ранее, в начале сентября российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР. Тем самым улучшили свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяли под контроль позиции ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке Луганской Народной Республики, заняв преобладающую часть населенного пункта. Российские военные закрепились на важных высотах и зачищают территорию от противника. «В Макеевке ВС РФ закрепились в западной части за рекой Жеребец и на территории фермы в южной части. В настоящий момент идут бои за северную часть западнее реки», — сообщило издание Украина.ру. Корреспондент URA.RU направил соотвествующий запрос для комментария в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU ранее, в начале сентября российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР. Тем самым улучшили свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяли под контроль позиции ВСУ.