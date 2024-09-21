«Украина.ру»: армия России завершает освобождение Макеевки

ВС РФ нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке Луганской Народной Республики, заняв преобладающую часть населенного пункта. Российские военные закрепились на важных высотах и зачищают территорию от противника.
«В Макеевке ВС РФ закрепились в западной части за рекой Жеребец и на территории фермы в южной части. В настоящий момент идут бои за северную часть западнее реки», — сообщило издание Украина.ру.
Корреспондент URA.RU направил соотвествующий запрос для комментария в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ.
Как сообщало URA.RU ранее, в начале сентября российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР. Тем самым улучшили свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяли под контроль позиции ВСУ.
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