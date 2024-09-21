21 сентября 2024

«Украина.ру»: армия России завершает освобождение Макеевки

© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, спецоперация, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф, сво
Российские войска вытеснили ВСУ из Макеевки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке Луганской Народной Республики, заняв преобладающую часть населенного пункта. Российские военные закрепились на важных высотах и зачищают территорию от противника.

«В Макеевке ВС РФ закрепились в западной части за рекой Жеребец и на территории фермы в южной части. В настоящий момент идут бои за северную часть западнее реки», — сообщило издание Украина.ру.

Корреспондент URA.RU направил соотвествующий запрос для комментария в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ.

Как сообщало URA.RU ранее, в начале сентября российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР. Тем самым улучшили свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяли под контроль позиции ВСУ.

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ВС РФ нанесла серьезный урон ВСУ в Макеевке Луганской Народной Республики, заняв преобладающую часть населенного пункта. Российские военные закрепились на важных высотах и зачищают территорию от противника. «В Макеевке ВС РФ закрепились в западной части за рекой Жеребец и на территории фермы в южной части. В настоящий момент идут бои за северную часть западнее реки», — сообщило издание Украина.ру. Корреспондент URA.RU направил соотвествующий запрос для комментария в пресс-службу Минобороны РФ. Ожидается ответ. Как сообщало URA.RU ранее, в начале сентября российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР. Тем самым улучшили свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяли под контроль позиции ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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