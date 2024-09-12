Марочко: российские силы взяли под полный огневой контроль Макеевку

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, пулемет, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
ВС РФ контролируют позиции ВСУ в Макеевке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР, улучшив свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяв под контроль позиции украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью журналистам.

«В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили свое тактическое положение в населенном пункте Макеевка в Луганской Народной Республике», — цитирует ТАСС слова Марочко. Он подчеркнул, что ВС РФ удерживают контроль над позициями украинских боевиков, находящиеся в административных границах населенного пункта.

Ранее Марочко заявлял, что ВС РФ под Макеевкой уничтожили около 30 бойцов батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), заманив их в ловушку. Командование ВСУ перебрасывает военных под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области для укрепления своих позиций на этих участках фронта. Эксперт отметил увеличение концентрации украинских войск в данных регионах, что может свидетельствовать о готовящихся наступательных или оборонительных действиях.

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Российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР, улучшив свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяв под контроль позиции украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью журналистам. «В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили свое тактическое положение в населенном пункте Макеевка в Луганской Народной Республике», — цитирует ТАСС слова Марочко. Он подчеркнул, что ВС РФ удерживают контроль над позициями украинских боевиков, находящиеся в административных границах населенного пункта. Ранее Марочко заявлял, что ВС РФ под Макеевкой уничтожили около 30 бойцов батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), заманив их в ловушку. Командование ВСУ перебрасывает военных под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области для укрепления своих позиций на этих участках фронта. Эксперт отметил увеличение концентрации украинских войск в данных регионах, что может свидетельствовать о готовящихся наступательных или оборонительных действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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