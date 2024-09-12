Марочко: российские силы взяли под полный огневой контроль Макеевку

12 сентября 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

ВС РФ контролируют позиции ВСУ в Макеевке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР, улучшив свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяв под контроль позиции украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью журналистам. «В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили свое тактическое положение в населенном пункте Макеевка в Луганской Народной Республике», — цитирует ТАСС слова Марочко. Он подчеркнул, что ВС РФ удерживают контроль над позициями украинских боевиков, находящиеся в административных границах населенного пункта. Ранее Марочко заявлял, что ВС РФ под Макеевкой уничтожили около 30 бойцов батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), заманив их в ловушку. Командование ВСУ перебрасывает военных под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области для укрепления своих позиций на этих участках фронта. Эксперт отметил увеличение концентрации украинских войск в данных регионах, что может свидетельствовать о готовящихся наступательных или оборонительных действиях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска взяли под полный огневой контроль село Макеевка в ЛНР, улучшив свое тактическое положение в этом населенном пункте и взяв под контроль позиции украинских боевиков. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью журналистам. «В ходе активных освободительных действий наши войска улучшили свое тактическое положение в населенном пункте Макеевка в Луганской Народной Республике», — цитирует ТАСС слова Марочко. Он подчеркнул, что ВС РФ удерживают контроль над позициями украинских боевиков, находящиеся в административных границах населенного пункта. Ранее Марочко заявлял, что ВС РФ под Макеевкой уничтожили около 30 бойцов батальона «Азов»* (признан террористической организацией и запрещен в РФ), заманив их в ловушку. Командование ВСУ перебрасывает военных под Кременную в ЛНР и Купянск в Харьковской области для укрепления своих позиций на этих участках фронта. Эксперт отметил увеличение концентрации украинских войск в данных регионах, что может свидетельствовать о готовящихся наступательных или оборонительных действиях.