Картаполов: осенью призывникам будут приходить электронные и бумажные повестки

В период осеннего призыва военнообязанным могут приходить как бумажные, так и электронные повестки. Это связано с тем, что реестр воинского учета еще находится в стадии тестирования, и необходимо отработать механизм прохождения документов, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Да. Надо механизм отрабатывать прохождения этих документов, нормальный подготовительный процесс идет», — сказал Картаполов в беседе с РИА Новости. Так он ответил на вопрос, могут ли приходить повестки в электронном и бумажном формате, пока реестр воинского учета тестируется.
Осенний призыв на военную службу в России традиционно проходит с 1 октября по 31 декабря. В апреле 2023 года был подписан закон о создании единого реестра военнообязанных, который предусматривает введение электронных повесток и устанавливает ограничения для тех, кто уклоняется от службы. При этом нынешний призыв будет проходить по традиционным правилам, заявлял Картаполов ранее.
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