20 сентября 2024

Картаполов раскрыл, по каким правилам пройдет осенний призыв

Картаполов: осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам
© Служба новостей «URA.RU»
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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, картаполов андрей
Андрей Картаполов заявил, что реестр заработает 1 января 2025 года Фото:
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Призыв — 2024

Осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, повестки будут направляться традиционно.

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«Повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Осенний призыв пройдет по старым правилам», — заявил Картаполов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что к 1 января следующего года реестр заработает полноценно.

С помощью реестра планируется ускорить процедуру призыва и сборов. В 2024 году отсрочку от срочной службы могут получить сотрудники IT-компаний, напоминает телеканал 360.

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Осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, повестки будут направляться традиционно. «Повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Осенний призыв пройдет по старым правилам», — заявил Картаполов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что к 1 января следующего года реестр заработает полноценно. С помощью реестра планируется ускорить процедуру призыва и сборов. В 2024 году отсрочку от срочной службы могут получить сотрудники IT-компаний, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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