Картаполов раскрыл, по каким правилам пройдет осенний призыв

Осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, повестки будут направляться традиционно.
«Повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Осенний призыв пройдет по старым правилам», — заявил Картаполов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что к 1 января следующего года реестр заработает полноценно.
С помощью реестра планируется ускорить процедуру призыва и сборов. В 2024 году отсрочку от срочной службы могут получить сотрудники IT-компаний, напоминает телеканал 360.
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