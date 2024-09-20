Картаполов раскрыл, по каким правилам пройдет осенний призыв

Картаполов: осенний призыв 2024 года пройдет по старым правилам

21 сентября 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов заявил, что реестр заработает 1 января 2025 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2024 Осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, повестки будут направляться традиционно. Единый реестр воинского учета перейдет к Минобороны: что это значит и когда ждать изменений «Повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Осенний призыв пройдет по старым правилам», — заявил Картаполов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что к 1 января следующего года реестр заработает полноценно. С помощью реестра планируется ускорить процедуру призыва и сборов. В 2024 году отсрочку от срочной службы могут получить сотрудники IT-компаний, напоминает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенний призыв в 2024 году пройдет по старым правилам. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, повестки будут направляться традиционно. «Повестки будут приходить традиционным образом, пока полноценно не заработает реестр воинского учета. Осенний призыв пройдет по старым правилам», — заявил Картаполов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что к 1 января следующего года реестр заработает полноценно. С помощью реестра планируется ускорить процедуру призыва и сборов. В 2024 году отсрочку от срочной службы могут получить сотрудники IT-компаний, напоминает телеканал 360.