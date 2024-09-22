Дональд Трамп отказался от участия в повторных дебатах

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Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах с Камалой Харрис до выборов 5 ноября Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Экс-глава США Дональд Трамп отказался от участия в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию. Об этом сообщает издание Reuters.

«Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом, и она приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября. Однако Трамп в субботу отказался от очередных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис», — говорится в материале. Трамп также заявил, что уже слишком поздно проводить повторные дебаты, так как голосование уже началось.

Первые дебаты между Трампом и Харрис состоялись 11 сентября. По данным опросов, победу в первом раунде одержал бывший президент США. После этого Харрис предложила провести повторные дебаты 23 октября, однако Трамп заявил в эфире Fox News, что не намерен принимать в них участие, передает «Национальная служба новостей».

Выборы главы Штатов намечены на ноябрь 2024 года. Нынешний лидер страны Джо Байден заявлял, что не будет участвовать в президентской гонке.

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Экс-глава США Дональд Трамп отказался от участия в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию. Об этом сообщает издание Reuters. «Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом, и она приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября. Однако Трамп в субботу отказался от очередных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис», — говорится в материале. Трамп также заявил, что уже слишком поздно проводить повторные дебаты, так как голосование уже началось. Первые дебаты между Трампом и Харрис состоялись 11 сентября. По данным опросов, победу в первом раунде одержал бывший президент США. После этого Харрис предложила провести повторные дебаты 23 октября, однако Трамп заявил в эфире Fox News, что не намерен принимать в них участие, передает «Национальная служба новостей». Выборы главы Штатов намечены на ноябрь 2024 года. Нынешний лидер страны Джо Байден заявлял, что не будет участвовать в президентской гонке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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