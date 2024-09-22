Дональд Трамп отказался от участия в повторных дебатах

22 сентября 2024 в 09:29 Размер текста - 17 +

Трамп заявил, что не будет участвовать в дебатах с Камалой Харрис до выборов 5 ноября Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-глава США Дональд Трамп отказался от участия в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию. Об этом сообщает издание Reuters. «Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом, и она приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября. Однако Трамп в субботу отказался от очередных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис», — говорится в материале. Трамп также заявил, что уже слишком поздно проводить повторные дебаты, так как голосование уже началось. Первые дебаты между Трампом и Харрис состоялись 11 сентября. По данным опросов, победу в первом раунде одержал бывший президент США. После этого Харрис предложила провести повторные дебаты 23 октября, однако Трамп заявил в эфире Fox News, что не намерен принимать в них участие, передает «Национальная служба новостей». Выборы главы Штатов намечены на ноябрь 2024 года. Нынешний лидер страны Джо Байден заявлял, что не будет участвовать в президентской гонке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава США Дональд Трамп отказался от участия в повторных дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию. Об этом сообщает издание Reuters. «Вице-президент Харрис готова к еще одной возможности разделить сцену с Дональдом Трампом, и она приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября. Однако Трамп в субботу отказался от очередных дебатов с вице-президентом Камалой Харрис», — говорится в материале. Трамп также заявил, что уже слишком поздно проводить повторные дебаты, так как голосование уже началось. Первые дебаты между Трампом и Харрис состоялись 11 сентября. По данным опросов, победу в первом раунде одержал бывший президент США. После этого Харрис предложила провести повторные дебаты 23 октября, однако Трамп заявил в эфире Fox News, что не намерен принимать в них участие, передает «Национальная служба новостей». Выборы главы Штатов намечены на ноябрь 2024 года. Нынешний лидер страны Джо Байден заявлял, что не будет участвовать в президентской гонке.