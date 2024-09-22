ВСУ атаковали шесть регионов РФ за ночь

МО: средства ПВО за ночь сбили 15 беспилотников над шестью регионами РФ
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Средства ПВО сбили 15 дронов ВСУ, отметили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников над шестью регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Средствами ПВО в течение ночи уничтожено 15 украинских беспилотников», — говорится в telegram-канале военного ведомства. В частности, дроны были поражены над Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Также БПЛА противника были сбиты над Азовским морем.

ВСУ периодически используют беспилотники для атак по российским территориям. Только накануне было запущено до сотни дронов. Без света остались жители некоторых регионов, среди которых Белгородская область. В свою очередь, ВС РФ нанесли групповой удар по цехам по производству беспилотников на Украине, сообщает Минобороны РФ, передает «Национальная служба новостей».

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 15 украинских беспилотников над шестью регионами. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Средствами ПВО в течение ночи уничтожено 15 украинских беспилотников», — говорится в telegram-канале военного ведомства. В частности, дроны были поражены над Ростовской, Курской, Астраханской, Белгородской и Воронежской областями. Также БПЛА противника были сбиты над Азовским морем. ВСУ периодически используют беспилотники для атак по российским территориям. Только накануне было запущено до сотни дронов. Без света остались жители некоторых регионов, среди которых Белгородская область. В свою очередь, ВС РФ нанесли групповой удар по цехам по производству беспилотников на Украине, сообщает Минобороны РФ, передает «Национальная служба новостей».
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