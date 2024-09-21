Российские регионы атаковали больше сотни БПЛА: карта СВО на 21 сентября

Минобороны РФ: российские ПВО сбили больше сотни беспилотников в девяти регионах
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
ВСУ атаковали российские регионы сотней беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 сентября атаковали несколько российских регионов. Пострадали Брянская, Тверская области и Краснодарский край. После чего противник ударил по Калужской и Белгородской областям. В результате атаки без света осталось около 20 тысяч человек. Также противник атаковал Смоленскую и Курскую области, Республику Крым и акваторию Азовского моря. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

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Атака на российские регионы

За сутки над девятью регионами России сбит 101 беспилотник ВСУ. Под атакой противника оказались: Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Смоленская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря.

Брянская область

Утром 21 сентября ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА. Российские системы ПВО успешно уничтожили 19 украинских беспилотников. Губернатор Александр Богомаз заявил, что жертв в результате атаки избежать удалось.

Краснодарский край

ВСУ с помощью БПЛА атаковали Тихорецк. Глава администрации Тихорецкого района Анатолий Перепелин призвал местных жителей оставаться в безопасности и избегать открытых пространств. Над регионом сбиты два дрона противника. В результате падения обломков дронов началось возгорание. В одном из населенных пунктов Тихорецкого района была начата временная эвакуация населения.

Тверская область

На юго-западе региона Минобороны РФ уничтожили БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации.

Калужская и Белгородская область

ВСУ с помощью БПЛА атаковали Калужскую область. Российские ПВО сбили шесть дронов противника. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На место выехали оперативные службы.

В Белгородской области в результате атаки противника с применением беспилотников без света осталось около 20 тысяч человек. Из-за аварии без электроэнергии остались жители рода Шебекина.

Курская область

Также украинские военные атаковали Курскую область. Средствами ПВО было сбито шесть ракет ВСУ и беспилотник.

Штурм Макеевки

Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют Макеевку. Российские военные уже заняли центр населенного пункта и продвинулись к его окраинам. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Бои у Гродовки

На западе и юго-западе от Гродовки продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что бойцы группировки войск «Центр» смогли продвинуться вдоль фронта на расстояние до 2,3 км и достигли восточной окраины Николаевки, где продолжаются сражения. Расстояние продвижения в боковом направлении составило до 1,24 км.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 сентября атаковали несколько российских регионов. Пострадали Брянская, Тверская области и Краснодарский край. После чего противник ударил по Калужской и Белгородской областям. В результате атаки без света осталось около 20 тысяч человек. Также противник атаковал Смоленскую и Курскую области, Республику Крым и акваторию Азовского моря. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. За сутки над девятью регионами России сбит 101 беспилотник ВСУ. Под атакой противника оказались: Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Смоленская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря. Утром 21 сентября ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА. Российские системы ПВО успешно уничтожили 19 украинских беспилотников. Губернатор Александр Богомаз заявил, что жертв в результате атаки избежать удалось. ВСУ с помощью БПЛА атаковали Тихорецк. Глава администрации Тихорецкого района Анатолий Перепелин призвал местных жителей оставаться в безопасности и избегать открытых пространств. Над регионом сбиты два дрона противника. В результате падения обломков дронов началось возгорание. В одном из населенных пунктов Тихорецкого района была начата временная эвакуация населения. На юго-западе региона Минобороны РФ уничтожили БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации. ВСУ с помощью БПЛА атаковали Калужскую область. Российские ПВО сбили шесть дронов противника. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На место выехали оперативные службы. В Белгородской области в результате атаки противника с применением беспилотников без света осталось около 20 тысяч человек. Из-за аварии без электроэнергии остались жители рода Шебекина. Также украинские военные атаковали Курскую область. Средствами ПВО было сбито шесть ракет ВСУ и беспилотник. Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют Макеевку. Российские военные уже заняли центр населенного пункта и продвинулись к его окраинам. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На западе и юго-западе от Гродовки продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что бойцы группировки войск «Центр» смогли продвинуться вдоль фронта на расстояние до 2,3 км и достигли восточной окраины Николаевки, где продолжаются сражения. Расстояние продвижения в боковом направлении составило до 1,24 км.
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