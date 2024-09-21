Российские регионы атаковали больше сотни БПЛА: карта СВО на 21 сентября

Минобороны РФ: российские ПВО сбили больше сотни беспилотников в девяти регионах

21 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали российские регионы сотней беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 сентября атаковали несколько российских регионов. Пострадали Брянская, Тверская области и Краснодарский край. После чего противник ударил по Калужской и Белгородской областям. В результате атаки без света осталось около 20 тысяч человек. Также противник атаковал Смоленскую и Курскую области, Республику Крым и акваторию Азовского моря. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Обозначения на карте Атака на российские регионы За сутки над девятью регионами России сбит 101 беспилотник ВСУ. Под атакой противника оказались: Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Смоленская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря. Брянская область Утром 21 сентября ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА. Российские системы ПВО успешно уничтожили 19 украинских беспилотников. Губернатор Александр Богомаз заявил, что жертв в результате атаки избежать удалось. Краснодарский край ВСУ с помощью БПЛА атаковали Тихорецк. Глава администрации Тихорецкого района Анатолий Перепелин призвал местных жителей оставаться в безопасности и избегать открытых пространств. Над регионом сбиты два дрона противника. В результате падения обломков дронов началось возгорание. В одном из населенных пунктов Тихорецкого района была начата временная эвакуация населения. Тверская область На юго-западе региона Минобороны РФ уничтожили БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации. Калужская и Белгородская область ВСУ с помощью БПЛА атаковали Калужскую область. Российские ПВО сбили шесть дронов противника. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На место выехали оперативные службы. В Белгородской области в результате атаки противника с применением беспилотников без света осталось около 20 тысяч человек. Из-за аварии без электроэнергии остались жители рода Шебекина. Курская область Также украинские военные атаковали Курскую область. Средствами ПВО было сбито шесть ракет ВСУ и беспилотник. Штурм Макеевки Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют Макеевку. Российские военные уже заняли центр населенного пункта и продвинулись к его окраинам. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Бои у Гродовки На западе и юго-западе от Гродовки продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что бойцы группировки войск «Центр» смогли продвинуться вдоль фронта на расстояние до 2,3 км и достигли восточной окраины Николаевки, где продолжаются сражения . Расстояние продвижения в боковом направлении составило до 1,24 км. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 сентября атаковали несколько российских регионов. Пострадали Брянская, Тверская области и Краснодарский край. После чего противник ударил по Калужской и Белгородской областям. В результате атаки без света осталось около 20 тысяч человек. Также противник атаковал Смоленскую и Курскую области, Республику Крым и акваторию Азовского моря. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. За сутки над девятью регионами России сбит 101 беспилотник ВСУ. Под атакой противника оказались: Брянская, Калужская, Тверская, Белгородская, Смоленская и Курская области, Краснодарский край, Республика Крым и акватория Азовского моря. Утром 21 сентября ВСУ атаковали регион с помощью БПЛА. Российские системы ПВО успешно уничтожили 19 украинских беспилотников. Губернатор Александр Богомаз заявил, что жертв в результате атаки избежать удалось. ВСУ с помощью БПЛА атаковали Тихорецк. Глава администрации Тихорецкого района Анатолий Перепелин призвал местных жителей оставаться в безопасности и избегать открытых пространств. Над регионом сбиты два дрона противника. В результате падения обломков дронов началось возгорание. В одном из населенных пунктов Тихорецкого района была начата временная эвакуация населения. На юго-западе региона Минобороны РФ уничтожили БПЛА противника. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. На место происшествия выехали специалисты экстренных служб вместе с представителями местной администрации. ВСУ с помощью БПЛА атаковали Калужскую область. Российские ПВО сбили шесть дронов противника. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На место выехали оперативные службы. В Белгородской области в результате атаки противника с применением беспилотников без света осталось около 20 тысяч человек. Из-за аварии без электроэнергии остались жители рода Шебекина. Также украинские военные атаковали Курскую область. Средствами ПВО было сбито шесть ракет ВСУ и беспилотник. Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют Макеевку. Российские военные уже заняли центр населенного пункта и продвинулись к его окраинам. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На западе и юго-западе от Гродовки продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что бойцы группировки войск «Центр» смогли продвинуться вдоль фронта на расстояние до 2,3 км и достигли восточной окраины Николаевки, где продолжаются сражения. Расстояние продвижения в боковом направлении составило до 1,24 км.