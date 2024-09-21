21 сентября 2024

В Нижнем Тагиле полностью снесли дом, где при взрыве погибло 11 человек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снос дома в Нижнем Тагиле
Спецтехника продолжает разбирать руины Фото:

В Нижнем Тагиле полностью снесли дом на улице Сибирской, 81, в котором при обрушении двух подъездов погибло 11 человек. Демонтаж начался еще 18 сентября, передает корреспондент URA.RU.

Спецтехникой разрушили четыре оставшихся подъезда, последний — сегодня днем. Сейчас на месте разбирают руины, территория огорожена.

Трагедия произошла 1 августа в доме на Сибирской, 81. Там случился взрыв газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.

Экскаватор сносит остатки дома на ул. Сибирской, 81
Экскаватор сносит остатки дома на ул. Сибирской, 81
Фото:
От дома остался лишь строительный мусор
От дома остался лишь строительный мусор
Фото:

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В Нижнем Тагиле полностью снесли дом на улице Сибирской, 81, в котором при обрушении двух подъездов погибло 11 человек. Демонтаж начался еще 18 сентября, передает корреспондент URA.RU. Спецтехникой разрушили четыре оставшихся подъезда, последний — сегодня днем. Сейчас на месте разбирают руины, территория огорожена. Трагедия произошла 1 августа в доме на Сибирской, 81. Там случился взрыв газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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