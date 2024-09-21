В Нижнем Тагиле полностью снесли дом, где при взрыве погибло 11 человек. Фото, видео

22 сентября 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Спецтехника продолжает разбирать руины Фото: Артем Нилов © URA.RU В Нижнем Тагиле полностью снесли дом на улице Сибирской, 81, в котором при обрушении двух подъездов погибло 11 человек. Демонтаж начался еще 18 сентября, передает корреспондент URA.RU. Спецтехникой разрушили четыре оставшихся подъезда, последний — сегодня днем. Сейчас на месте разбирают руины, территория огорожена. Трагедия произошла 1 августа в доме на Сибирской, 81. Там случился взрыв газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU. Экскаватор сносит остатки дома на ул. Сибирской, 81 Фото: Артем Нилов © URA.RU От дома остался лишь строительный мусор Фото: Артем Нилов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле полностью снесли дом на улице Сибирской, 81, в котором при обрушении двух подъездов погибло 11 человек. Демонтаж начался еще 18 сентября, передает корреспондент URA.RU. Спецтехникой разрушили четыре оставшихся подъезда, последний — сегодня днем. Сейчас на месте разбирают руины, территория огорожена. Трагедия произошла 1 августа в доме на Сибирской, 81. Там случился взрыв газа, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. Виной этому — поврежденный шланг, который вел к варочной панели. Всего во время ЧП пострадали 26 человек. 11 тагильчан погибли, из них шестеро детей. В халатности, которая привела к обрушению, обвиняют трех сотрудников газовой службы. Они сейчас под домашним арестом. Подробности о происшествии — в отдельном сюжете URA.RU.