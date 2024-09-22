В прокуратуре раскрыли возможные причины смерти троих детей после употребления пельменей

Причиной смерти детей могло стать отравление продуктами питания

22 сентября 2024 в 16:47 Размер текста - 17 +

Раскрыли возможные причины смерти трех детей в Красной Сопке после употребления пельменей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возможной причиной смерти троих детей после употребления пельменей в Красной Сопке стало попаданию в пищу опасных для жизни веществ. Об этом сообщает telegram-канал «Прокуратура Красноярского края». «В данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания из магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — передает telegram-канал. В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возможной причиной смерти троих детей после употребления пельменей в Красной Сопке стало попаданию в пищу опасных для жизни веществ. Об этом сообщает telegram-канал «Прокуратура Красноярского края». «В данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания из магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — передает telegram-канал. В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия.