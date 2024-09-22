В прокуратуре раскрыли возможные причины смерти троих детей после употребления пельменей

Причиной смерти детей могло стать отравление продуктами питания
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Раскрыли возможные причины смерти трех детей в Красной Сопке после употребления пельменей Фото:

Возможной причиной смерти троих детей после употребления пельменей в Красной Сопке стало попаданию в пищу опасных для жизни веществ. Об этом сообщает telegram-канал «Прокуратура Красноярского края».

«В данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания из магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — передает telegram-канал. В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия.

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Возможной причиной смерти троих детей после употребления пельменей в Красной Сопке стало попаданию в пищу опасных для жизни веществ. Об этом сообщает telegram-канал «Прокуратура Красноярского края». «В данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания из магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — передает telegram-канал. В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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