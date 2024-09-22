Возможной причиной смерти троих детей после употребления пельменей в Красной Сопке стало попаданию в пищу опасных для жизни веществ. Об этом сообщает telegram-канал «Прокуратура Красноярского края».
«В данный момент рассматриваются несколько версий произошедшего, включая отравление продуктами питания из магазина, а также попадание в приготовленную пищу опасного для жизни вещества», — передает telegram-канал. В рамках расследования дела изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае трое детей погибли из-за съеденной курицы и пельменей из местного магазина. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.