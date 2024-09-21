Shot: в Красноярском крае дети умерли из-за пельменей

21 сентября 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Семья поужинала пельменями из магазина и сильно отравилась Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Красноярском крае два ребенка погибли из-за того, что съели курицу и пельмени из местного магазина. Их родители и еще двое детей попали в больницу с сильным отравлением. «В Красноярском крае двое детей умерли после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Остальные члены семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал Shot. В селе Красная Сопка семья ужинала дома курицей и пельменями, купленными в местном магазине. На утро всем членам семьи стало плохо, их доставили в больницу, однако 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Красноярском крае два ребенка погибли из-за того, что съели курицу и пельмени из местного магазина. Их родители и еще двое детей попали в больницу с сильным отравлением. «В Красноярском крае двое детей умерли после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Остальные члены семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал Shot. В селе Красная Сопка семья ужинала дома курицей и пельменями, купленными в местном магазине. На утро всем членам семьи стало плохо, их доставили в больницу, однако 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.