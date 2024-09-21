Shot: в Красноярском крае дети умерли из-за пельменей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, пельмени, готовая еда
Семья поужинала пельменями из магазина и сильно отравилась Фото:

В Красноярском крае два ребенка погибли из-за того, что съели курицу и пельмени из местного магазина. Их родители и еще двое детей попали в больницу с сильным отравлением.

«В Красноярском крае двое детей умерли после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Остальные члены семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал Shot.

В селе Красная Сопка семья ужинала дома курицей и пельменями, купленными в местном магазине. На утро всем членам семьи стало плохо, их доставили в больницу, однако 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноярском крае два ребенка погибли из-за того, что съели курицу и пельмени из местного магазина. Их родители и еще двое детей попали в больницу с сильным отравлением. «В Красноярском крае двое детей умерли после того, как поужинали курицей и пельменями из местного магазина. Остальные члены семьи находятся в больнице в тяжелом состоянии», — пишет telegram-канал Shot. В селе Красная Сопка семья ужинала дома курицей и пельменями, купленными в местном магазине. На утро всем членам семьи стало плохо, их доставили в больницу, однако 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика спасти не удалось. СК возбудил уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...