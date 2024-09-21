Эксперты назвали самые популярные препараты против ОРВИ в ЯНАО

С приходом осенних холодов и дождей увеличивается вероятность заболеть простудой или подхватить вирус. На полках аптек в ЯНАО представлены десятки различных противопростудных и противомикробных брендов. Какие из них являются наиболее эффективными URA.RU рассказали аналитики фармацевтического рынка DSM Group.
«В тройку препаратов против простудных заболеваний и ОРЗ вошли „Терафлю“ с долей продаж 38,4%, „Анвимакс“ (16,8%) и „Антигриппин“ (7,8%)». Самыми популярными противомикробными препаратами у жителей ЯНАО стали «Арбидол» (7,9%), «Ингаверин» (7,2%) и «Номидес» (5,3%)», — отметили аналитики.
Топ-10 препаратов в ЯНАО для лечения ОРВИ и простудных заболеваний
- »Терафлю»;
- »Анвимакс»;
- »Антигриппин»;
- »Дуоколд»;
- »Инфалган»;
- »Максиколд»;
- »Колдакт»;
- »Колдрекс»;
- »Ринза»;
- »Фервекс».
Топ-10 противомикробных препаратов в ЯНАО
- »Арбидол»;
- »Ингавирин»;
- »Номидес»;
- »Амоксиклав»;
- »Амоксициллин»;
- »Кагоцел»;
- »Тилорон»;
- »Панцеф»;
- »Сумамед»;
- »Осельтамивир».
Ранее URA.RU сообщало о готовности ЯНАО к эпидемиологическому сезону. В округ завезены прививки от гриппа для взрослых и детей. Всего с начала года ОРВИ на Ямале переболели более пяти тысяч жителей.
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