21 сентября 2024
20 сентября 2024

Эксперты назвали самые популярные препараты против ОРВИ в ЯНАО

Ямальцы предпочитают лечить простуду «Терафлю», «Анвимаксом» и «Антигриппином»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы предпочитают лечить простуду "Терафлю" и "Анвимаксом" (архивное фото)
Ямальцы предпочитают лечить простуду "Терафлю" и "Анвимаксом" (архивное фото) Фото:

С приходом осенних холодов и дождей увеличивается вероятность заболеть простудой или подхватить вирус. На полках аптек в ЯНАО представлены десятки различных противопростудных и противомикробных брендов. Какие из них являются наиболее эффективными URA.RU рассказали аналитики фармацевтического рынка DSM Group.

«В тройку препаратов против простудных заболеваний и ОРЗ вошли „Терафлю“ с долей продаж 38,4%, „Анвимакс“ (16,8%) и „Антигриппин“ (7,8%)». Самыми популярными противомикробными препаратами у жителей ЯНАО стали «Арбидол» (7,9%), «Ингаверин» (7,2%) и «Номидес» (5,3%)», — отметили аналитики.

Топ-10 препаратов в ЯНАО для лечения ОРВИ и простудных заболеваний

  • »Терафлю»;
  • »Анвимакс»;
  • »Антигриппин»;
  • »Дуоколд»;
  • »Инфалган»;
  • »Максиколд»;
  • »Колдакт»;
  • »Колдрекс»;
  • »Ринза»;
  • »Фервекс».

Топ-10 противомикробных препаратов в ЯНАО

  • »Арбидол»;
  • »Ингавирин»;
  • »Номидес»;
  • »Амоксиклав»;
  • »Амоксициллин»;
  • »Кагоцел»;
  • »Тилорон»;
  • »Панцеф»;
  • »Сумамед»;
  • »Осельтамивир».

Ранее URA.RU сообщало о готовности ЯНАО к эпидемиологическому сезону. В округ завезены прививки от гриппа для взрослых и детей. Всего с начала года ОРВИ на Ямале переболели более пяти тысяч жителей.

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С приходом осенних холодов и дождей увеличивается вероятность заболеть простудой или подхватить вирус. На полках аптек в ЯНАО представлены десятки различных противопростудных и противомикробных брендов. Какие из них являются наиболее эффективными URA.RU рассказали аналитики фармацевтического рынка DSM Group. «В тройку препаратов против простудных заболеваний и ОРЗ вошли „Терафлю“ с долей продаж 38,4%, „Анвимакс“ (16,8%) и „Антигриппин“ (7,8%)». Самыми популярными противомикробными препаратами у жителей ЯНАО стали «Арбидол» (7,9%), «Ингаверин» (7,2%) и «Номидес» (5,3%)», — отметили аналитики. Топ-10 препаратов в ЯНАО для лечения ОРВИ и простудных заболеваний Топ-10 противомикробных препаратов в ЯНАО Ранее URA.RU сообщало о готовности ЯНАО к эпидемиологическому сезону. В округ завезены прививки от гриппа для взрослых и детей. Всего с начала года ОРВИ на Ямале переболели более пяти тысяч жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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