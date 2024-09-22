Пельмени, из-за которых погибли дети под Красноярском, были домашними

Стало известно, в каком магазине были куплены пельмени, от которых погибло трое детей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пельмени, из-за которых погибли дети под Красноярском, производились не на заводе. Об этом сообщили журналисты Life.ru .

«Родители двух умерших от отравления детей закупались в магазине „Олимп“ на улице Центральной в селе Красная Сопка. Пельмени, которые там продавались, были домашними — их продавали на развес, а делались они не фирмой», — сообщили в Life.ru . В том же магазине была куплена и курица, которая стала одним из блюд рокового ужина.

Ранее возможной причиной смерти троих детей после употребления пельменей в Красной Сопке называли попадание в пищу опасных для жизни веществ. В рамках расследования дела были изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия.