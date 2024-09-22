Стало известно, в каком магазине были куплены пельмени, от которых погибло трое детей

Пельмени, из-за которых погибли дети под Красноярском, были домашними
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Открытие фестиваля «Пельменный гид» в новом ресторане "Два деда". Екатеринбург, пельмени
Стало известно, в каком магазине были куплены пельмени, от которых погибло трое детей Фото:

Пельмени, из-за которых погибли дети под Красноярском, производились не на заводе. Об этом сообщили журналисты Life.ru.

«Родители двух умерших от отравления детей закупались в магазине „Олимп“ на улице Центральной в селе Красная Сопка. Пельмени, которые там продавались, были домашними — их продавали на развес, а делались они не фирмой», — сообщили в Life.ru. В том же магазине была куплена и курица, которая стала одним из блюд рокового ужина.

Ранее возможной причиной смерти троих детей после употребления пельменей в Красной Сопке называли попадание в пищу опасных для жизни веществ. В рамках расследования дела были изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия.

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Пельмени, из-за которых погибли дети под Красноярском, производились не на заводе. Об этом сообщили журналисты Life.ru. «Родители двух умерших от отравления детей закупались в магазине „Олимп“ на улице Центральной в селе Красная Сопка. Пельмени, которые там продавались, были домашними — их продавали на развес, а делались они не фирмой», — сообщили в Life.ru. В том же магазине была куплена и курица, которая стала одним из блюд рокового ужина. Ранее возможной причиной смерти троих детей после употребления пельменей в Красной Сопке называли попадание в пищу опасных для жизни веществ. В рамках расследования дела были изъяты все необходимые образцы, назначены экспертные исследования. Прокуратура продолжает проверочные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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