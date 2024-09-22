«Недостоин там лежать»: что известно о парне, разгромившем могилу Александра Маслякова

Shot: житель Москвы разгромил могилу Маслякова, заявив, что тот «недостоин ее»
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Разгромщик могилы Маслякова был передан полиции
Разгромщик могилы Маслякова был передан полиции Фото:

На Новодевичьем кладбище в Москве 19-летний москвич расправился с могилой ведущего КВН Александра Маслякова, вырвав крест и разбросав цветы. В момент акта вандализма, как сообщают источники, молодой человек находился под воздействием наркотиков. URA.RU подробнее рассказывает об этом инциденте.

Что произошло

Неизвестный разрушил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, вырвав крест, разбросав цветы и переместив фотографии. Как сообщает telegram-канал Mash, охранники вывели молодого человека с территории кладбища и передали его сотрудникам полиции. По информации Shot, парень в процессе разрушения могилы заявил, что ведущий КВН «недостоин там находиться». На момент задержания 19-летний москвич не мог внятно говорить.

Психологические травмы

Неизвестного зовут Кирилл. По предварительным данным, он страдал от психического расстройства и тяжело перенес смерть телеведущего. Друзья утверждали, что парень был не в себе и не смог смириться с недавней утратой, что в конечном итоге привело к его актам вандализма.

Кирилл тяжело перенес смерть Александра Маслякова
Кирилл тяжело перенес смерть Александра Маслякова
Фото:

Восстановление могилы

После нападения могила Александра Маслякова была приведена в порядок. Работники кладбища восстановили крест и вернули фотографии на место. Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию.

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На Новодевичьем кладбище в Москве 19-летний москвич расправился с могилой ведущего КВН Александра Маслякова, вырвав крест и разбросав цветы. В момент акта вандализма, как сообщают источники, молодой человек находился под воздействием наркотиков. URA.RU подробнее рассказывает об этом инциденте. Что произошло Неизвестный разрушил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, вырвав крест, разбросав цветы и переместив фотографии. Как сообщает telegram-канал Mash, охранники вывели молодого человека с территории кладбища и передали его сотрудникам полиции. По информации Shot, парень в процессе разрушения могилы заявил, что ведущий КВН «недостоин там находиться». На момент задержания 19-летний москвич не мог внятно говорить. Психологические травмы Неизвестного зовут Кирилл. По предварительным данным, он страдал от психического расстройства и тяжело перенес смерть телеведущего. Друзья утверждали, что парень был не в себе и не смог смириться с недавней утратой, что в конечном итоге привело к его актам вандализма. Восстановление могилы После нападения могила Александра Маслякова была приведена в порядок. Работники кладбища восстановили крест и вернули фотографии на место. Администрация кладбища и семья Александра Васильевича уже подали заявление в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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