21 сентября 2024
20 сентября 2024

Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» посетили более 200 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Гости выставки успели сделать более пяти тысяч фотографий на историческом интерактиве
Гости выставки успели сделать более пяти тысяч фотографий на историческом интерактиве Фото:

Сегодня, 22 сентября, инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» завершил свою работу. За 44 дня выставку посетили более 200 тысяч человек, сообщили в информационном центре правительства региона.

«В Тюмени подвели итоги работы инфопарка „Тюменская область, я люблю тебя!“… За 44 дня работы… пришли более 200 тысяч человек», — написано в telegram-канале ведомства.

Гости выставки успели сделать более пяти тысяч фотографий на интерактиве «Примерь на себя исторический образ». Также они поучаствовали в эко-акции и обменяли более 20 тысяч крышек на сердечки из переработанного пластика.

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Сегодня, 22 сентября, инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» завершил свою работу. За 44 дня выставку посетили более 200 тысяч человек, сообщили в информационном центре правительства региона. «В Тюмени подвели итоги работы инфопарка „Тюменская область, я люблю тебя!“… За 44 дня работы… пришли более 200 тысяч человек», — написано в telegram-канале ведомства. Гости выставки успели сделать более пяти тысяч фотографий на интерактиве «Примерь на себя исторический образ». Также они поучаствовали в эко-акции и обменяли более 20 тысяч крышек на сердечки из переработанного пластика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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