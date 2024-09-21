Инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» посетили более 200 тысяч человек

Гости выставки успели сделать более пяти тысяч фотографий на историческом интерактиве
Сегодня, 22 сентября, инфопарк «Тюменская область, я люблю тебя!» завершил свою работу. За 44 дня выставку посетили более 200 тысяч человек, сообщили в информационном центре правительства региона.
«В Тюмени подвели итоги работы инфопарка „Тюменская область, я люблю тебя!“… За 44 дня работы… пришли более 200 тысяч человек», — написано в telegram-канале ведомства.
Гости выставки успели сделать более пяти тысяч фотографий на интерактиве «Примерь на себя исторический образ». Также они поучаствовали в эко-акции и обменяли более 20 тысяч крышек на сердечки из переработанного пластика.
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