Скорость развития отношений России, КНР, Ирана и Северной Кореи испугала США

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Конкурирующие с США страны смогли скоординироваться, несмотря на санкции, пишет Bloomberg
Конкурирующие с США страны смогли скоординироваться, несмотря на санкции, пишет Bloomberg Фото:

В Вашингтоне нарастает беспокойство из-за высоких темпов развития отношений между Россией, Китаем, Ираном, а также КНДР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность.

«США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти три страны [Россия, Китай и Иран], наряду с Северной Кореей, углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию», — пишет агентство Bloomberg. В статье также указано, что самые масштабные санкции, которые когда-либо вводил Запад, не стали помехой для контактов этих стран.

США ранее были вынуждены усилить военное присутствие близ Аляски на фоне возросшей активности России и КНР. Американские силы направили эсминец и армейское подразделение с ракетной системой для патрулирования территорий.

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В Вашингтоне нарастает беспокойство из-за высоких темпов развития отношений между Россией, Китаем, Ираном, а также КНДР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность. «США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти три страны [Россия, Китай и Иран], наряду с Северной Кореей, углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию», — пишет агентство Bloomberg. В статье также указано, что самые масштабные санкции, которые когда-либо вводил Запад, не стали помехой для контактов этих стран. США ранее были вынуждены усилить военное присутствие близ Аляски на фоне возросшей активности России и КНР. Американские силы направили эсминец и армейское подразделение с ракетной системой для патрулирования территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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