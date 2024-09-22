Скорость развития отношений России, КНР, Ирана и Северной Кореи испугала США

В Вашингтоне нарастает беспокойство из-за высоких темпов развития отношений между Россией, Китаем, Ираном, а также КНДР. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность.
«США и их союзники все больше обеспокоены скоростью и интенсивностью, с которой эти три страны [Россия, Китай и Иран], наряду с Северной Кореей, углубляют связи, чтобы бросить вызов американскому доминированию», — пишет агентство Bloomberg. В статье также указано, что самые масштабные санкции, которые когда-либо вводил Запад, не стали помехой для контактов этих стран.
США ранее были вынуждены усилить военное присутствие близ Аляски на фоне возросшей активности России и КНР. Американские силы направили эсминец и армейское подразделение с ракетной системой для патрулирования территорий.
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