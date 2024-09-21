Politico: США стягивают дополнительные силы на Аляску из-за активности РФ и КНР

США отправляют дополнительные военные силы к Аляске, поскольку считают, что в данном регионе активизировались Россия и Китай. Так, ВС США направили к штату эсминец и армейское подразделение с ракетной системой большой дальности, сообщили в американском СМИ.
«Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности», — заявили в Politico. Там подчеркнули, что причиной таких мер со стороны Штатов является повышенная военная активность РФ и КНР около Аляски.
США перебросили воздушно-десантную дивизию со взводом РСЗО HIMARS на Алеутские острова (дальняя точка Аляски) из-за совместных учений России и Китая в Тихом океане. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».
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