Politico: США стягивают дополнительные силы на Аляску из-за активности РФ и КНР

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ВС США направили к Аляске эсминец и армейское подразделение, сообщили в американском СМИ
ВС США направили к Аляске эсминец и армейское подразделение, сообщили в американском СМИ Фото:

США отправляют дополнительные военные силы к Аляске, поскольку считают, что в данном регионе активизировались Россия и Китай. Так, ВС США направили к штату эсминец и армейское подразделение с ракетной системой большой дальности, сообщили в американском СМИ.

«Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности», — заявили в Politico. Там подчеркнули, что причиной таких мер со стороны Штатов является повышенная военная активность РФ и КНР около Аляски.

США перебросили воздушно-десантную дивизию со взводом РСЗО HIMARS на Алеутские острова (дальняя точка Аляски) из-за совместных учений России и Китая в Тихом океане. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».

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США отправляют дополнительные военные силы к Аляске, поскольку считают, что в данном регионе активизировались Россия и Китай. Так, ВС США направили к штату эсминец и армейское подразделение с ракетной системой большой дальности, сообщили в американском СМИ. «Вооруженные силы США постепенно наращивают присутствие вблизи Аляски, они направили туда эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности», — заявили в Politico. Там подчеркнули, что причиной таких мер со стороны Штатов является повышенная военная активность РФ и КНР около Аляски. США перебросили воздушно-десантную дивизию со взводом РСЗО HIMARS на Алеутские острова (дальняя точка Аляски) из-за совместных учений России и Китая в Тихом океане. Об этом сообщает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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