22 сентября 2024
21 сентября 2024

Жители Салехарда пожаловались на крыс, бегающих по прилавкам сетевого магазина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса притаилась на полке с сухими завтраками в магазине Салехарда
Крыса притаилась на полке с сухими завтраками в магазине Салехарда Фото:

В Салехарде крыса прыгала прямо по прилавкам в магазине «Магнит». Ее снял на видео возмущенный покупатель.

«Крыса бегает по витринам „Магнита“ в Салехарде. Местные жители заметили огромную крысу, которая перепрыгивала с полки на полку в местном магазине», — написано в telegram-канале «Вечерний Салехард».

На кадрах животное затаилось среди пачек с сухими завтраками, однако, когда его заметили, попыталось скрыться. URA.RU отправило запрос в Роспотребназор ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Салехарде крыса прыгала прямо по прилавкам в магазине «Магнит». Ее снял на видео возмущенный покупатель. «Крыса бегает по витринам „Магнита“ в Салехарде. Местные жители заметили огромную крысу, которая перепрыгивала с полки на полку в местном магазине», — написано в telegram-канале «Вечерний Салехард». На кадрах животное затаилось среди пачек с сухими завтраками, однако, когда его заметили, попыталось скрыться. URA.RU отправило запрос в Роспотребназор ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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