Крыса притаилась на полке с сухими завтраками в магазине Салехарда
В Салехарде крыса прыгала прямо по прилавкам в магазине «Магнит». Ее снял на видео возмущенный покупатель.
«Крыса бегает по витринам „Магнита“ в Салехарде. Местные жители заметили огромную крысу, которая перепрыгивала с полки на полку в местном магазине», — написано в telegram-канале «Вечерний Салехард».
На кадрах животное затаилось среди пачек с сухими завтраками, однако, когда его заметили, попыталось скрыться. URA.RU отправило запрос в Роспотребназор ЯНАО. Ответ ожидается.
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