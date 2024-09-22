РБК: перепись населения РФ в 2030 году пройдет в новом формате

Всероссийскую перепись населения 2030 года хотят провести полностью в цифровом формате. Об этом стало известно по итогам обсуждения проекта стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года, которое прошло на стратсессии в правительстве 17 сентября.
«Всероссийскую перепись населения 2030 года планируется полностью провести в цифровом формате», — сказано в проекте стратегии, содержание которого приводит РБК. Отмечается, что подлинность документа подтвердили несколько участников заседания.
Перепись населения 2021 года уже продемонстрировала широкое использование цифровых технологий, позволяя гражданам заполнять переписные листы онлайн через портал госуслуг. Онлайн-формат выбрали 25 миллионов россиян, однако для учета 9 миллионов человек использовались только данные о поле и возрасте из административных источников, так как они либо минимально заполнили переписные листы, либо отказались участвовать в переписи, либо были отсутствующими в период сбора сведений.
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