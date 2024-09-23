В «Ахмате» заявили о массовом дезертирстве ВСУ на курском направлении

23 сентября 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

ВСУ оставляют свои позиции в Курской области, уточнил Апти Алаудинов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдаты ВСУ в Курской области самовольно покидают свои позиции и несут большие потери в боях с российскими военными. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «На большей части периметра он [противник] пытается „закопаться“, сохраниться, потому что, действительно, он понес очень большие потери. Группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции. И мы это уже начали фиксировать повсеместно», — сказал Алаудинов в разговоре с ТАСС. Он вновь подчеркнул, что обстановка на курском направлении стабильная. Алаудинов ранее спрогнозировал активизацию украинских сил в Курской области. Свое предположение он связал с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в США. На днях около 60 бойцов ВСУ, наоборот, сбежали в сторону границы, передает телеканал «Царьград». В разговоре с журналистами Алаудинов также подчеркнул, что ВСУ не смогут прорваться к Курской АЭС, так как не имеют для этого достаточного количества ресурсов, передает 360.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ в Курской области самовольно покидают свои позиции и несут большие потери в боях с российскими военными. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «На большей части периметра он [противник] пытается „закопаться“, сохраниться, потому что, действительно, он понес очень большие потери. Группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции. И мы это уже начали фиксировать повсеместно», — сказал Алаудинов в разговоре с ТАСС. Он вновь подчеркнул, что обстановка на курском направлении стабильная. Алаудинов ранее спрогнозировал активизацию украинских сил в Курской области. Свое предположение он связал с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в США. На днях около 60 бойцов ВСУ, наоборот, сбежали в сторону границы, передает телеканал «Царьград». В разговоре с журналистами Алаудинов также подчеркнул, что ВСУ не смогут прорваться к Курской АЭС, так как не имеют для этого достаточного количества ресурсов, передает 360.RU.