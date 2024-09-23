В «Ахмате» заявили о массовом дезертирстве ВСУ на курском направлении

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ВСУ оставляют свои позиции в Курской области, уточнил Апти Алаудинов Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Солдаты ВСУ в Курской области самовольно покидают свои позиции и несут большие потери в боях с российскими военными. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На большей части периметра он [противник] пытается „закопаться“, сохраниться, потому что, действительно, он понес очень большие потери. Группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции. И мы это уже начали фиксировать повсеместно», — сказал Алаудинов в разговоре с ТАСС. Он вновь подчеркнул, что обстановка на курском направлении стабильная.

Алаудинов ранее спрогнозировал активизацию украинских сил в Курской области. Свое предположение он связал с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в США. На днях около 60 бойцов ВСУ, наоборот, сбежали в сторону границы, передает телеканал «Царьград». В разговоре с журналистами Алаудинов также подчеркнул, что ВСУ не смогут прорваться к Курской АЭС, так как не имеют для этого достаточного количества ресурсов, передает 360.RU.

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Солдаты ВСУ в Курской области самовольно покидают свои позиции и несут большие потери в боях с российскими военными. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «На большей части периметра он [противник] пытается „закопаться“, сохраниться, потому что, действительно, он понес очень большие потери. Группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции. И мы это уже начали фиксировать повсеместно», — сказал Алаудинов в разговоре с ТАСС. Он вновь подчеркнул, что обстановка на курском направлении стабильная. Алаудинов ранее спрогнозировал активизацию украинских сил в Курской области. Свое предположение он связал с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в США. На днях около 60 бойцов ВСУ, наоборот, сбежали в сторону границы, передает телеканал «Царьград». В разговоре с журналистами Алаудинов также подчеркнул, что ВСУ не смогут прорваться к Курской АЭС, так как не имеют для этого достаточного количества ресурсов, передает 360.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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